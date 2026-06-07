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F1 Monaco 2026: Hoe laat begint de race vandaag?

Vandaag staat de Formule 1 Grand Prix van Monaco 2026 op het programma. In dit artikel vind je alle informatie over de starttijd en het volledige tijdschema van het raceweekend in het prinsdom.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Nico Hulkenberg, Sauber, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Belangrijkste info in één oogopslag:

  • GP van Monaco: 15.00 uur (Nederlandse tijd)
  • Datum: zondag 7 juni 2026
  • Circuit: Circuit de Monaco

De pole-position is van groot belang op het stratencircuit van Monte Carlo, maar de punten worden toch echt op zondag uitgedeeld tijdens de Formule 1 Grand Prix van Monaco. Wie gaat met de overwinning aan de haal in de meest prestigieuze race op de F1-kalender?

Hoe laat begint de F1 GP van Monaco vandaag?

De Formule 1 Grand Prix van Monaco begint vandaag (zondag 7 juni 2026) om 15.00 uur Nederlandse tijd. Voor de coureurs staan er 78 ronden op het programma op het Circuit de Monaco. Zonder onderbrekingen door rode vlaggen of lange safety cars is rond 16.45 uur bekend wie de winst voor zich heeft opgeëist.

F1 tijdschema Monaco 2026 (Nederlandse tijden)

Hieronder vind je het volledige tijdschema voor de F1 GP van Monaco 2026, inclusief alle starttijden in Nederlandse tijd.

Datum Sessie Tijd (CEST)
Vrijdag 5 juni Eerste vrije training 13.30u - 14.30u
Vrijdag 5 juni Tweede vrije training 17.00u - 18.00u
Zaterdag 6 juni Derde vrije training 12.30u - 13.30u
Zaterdag 6 juni Kwalificatie 16.00u - 17.00u
Zondag 7 juni Grand Prix van Monaco 15.00u

Wie won de F1 GP van Monaco in 2025?

De overwinning in de F1 GP van Monaco 2025 was voor McLaren-coureur Lando Norris, die zijn pole-position omzette in zijn eerste zege in het prinsdom. Charles Leclerc volgde op drie seconden op de tweede plaats, vlak voor Oscar Piastri in de tweede McLaren. Max Verstappen en Lewis Hamilton completeerden de top-vijf namens Red Bull Racing en Ferrari.

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