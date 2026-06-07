F1 Monaco 2026: Hoe laat begint de race vandaag?

Belangrijkste info in één oogopslag:

GP van Monaco: 15.00 uur (Nederlandse tijd)

Datum: zondag 7 juni 2026

Circuit: Circuit de Monaco

De pole-position is van groot belang op het stratencircuit van Monte Carlo, maar de punten worden toch echt op zondag uitgedeeld tijdens de Formule 1 Grand Prix van Monaco. Wie gaat met de overwinning aan de haal in de meest prestigieuze race op de F1-kalender?

Hoe laat begint de F1 GP van Monaco vandaag?

De Formule 1 Grand Prix van Monaco begint vandaag (zondag 7 juni 2026) om 15.00 uur Nederlandse tijd. Voor de coureurs staan er 78 ronden op het programma op het Circuit de Monaco. Zonder onderbrekingen door rode vlaggen of lange safety cars is rond 16.45 uur bekend wie de winst voor zich heeft opgeëist.

F1 tijdschema Monaco 2026 (Nederlandse tijden)

Hieronder vind je het volledige tijdschema voor de F1 GP van Monaco 2026, inclusief alle starttijden in Nederlandse tijd.

Datum Sessie Tijd (CEST) Vrijdag 5 juni Eerste vrije training 13.30u - 14.30u Vrijdag 5 juni Tweede vrije training 17.00u - 18.00u Zaterdag 6 juni Derde vrije training 12.30u - 13.30u Zaterdag 6 juni Kwalificatie 16.00u - 17.00u Zondag 7 juni Grand Prix van Monaco 15.00u

Wie won de F1 GP van Monaco in 2025?

De overwinning in de F1 GP van Monaco 2025 was voor McLaren-coureur Lando Norris, die zijn pole-position omzette in zijn eerste zege in het prinsdom. Charles Leclerc volgde op drie seconden op de tweede plaats, vlak voor Oscar Piastri in de tweede McLaren. Max Verstappen en Lewis Hamilton completeerden de top-vijf namens Red Bull Racing en Ferrari.