F1-grid voor 2024 rond: Williams verlengt contract Sargeant

In de paddock ging het al lange tijd rond dat Logan Sargeant en Williams in 2024 ook met elkaar blijven samenwerken, maar het duurde even voordat het officieel werd. Nu is dan toch de kogel door de kerk, want de Amerikaan heeft zijn contract verlengd bij de renstal en blijft zo ook komend seizoen de teamgenoot van Alexander Albon. Met het tekenen van het contract is ook het laatste zitje definitief gevuld, dus de Formule 1-grid voor 2024 is rond. Deze is ten opzichte van het deelnemersveld in Abu Dhabi dus ongewijzigd.

Uiteraard is Sargeant, die zichzelf dit seizoen moest bewijzen, opgelucht en blij met zijn nieuwe contract. "Ik vind het geweldig om door te gaan bij Williams Racing voor het seizoen 2024", zegt de Amerikaan. "Het is tot nu toe een ongelooflijke reis geweest met het team en ik ben dankbaar voor de kans om me te blijven ontwikkelen als coureur binnen zo'n getalenteerde en toegewijde groep. We hebben spannende plannen voor de toekomst en ik kan niet wachten om het komende jaar bij te dragen aan het succes van het team."

Teambaas James Vowles, die onlangs nog aangaf de tijd te willen nemen voordat er een besluit genomen zou worden, kijkt uit naar de verdere samenwerking met Sargeant. "Ik ben blij dat we onze reis met Logan kunnen voortzetten in het seizoen 2024", zegt Vowles. "Logan heeft een enorme vaardigheid laten zien onder de druk van het wereldtoneel, waardoor hij perfect bij ons team past. We hebben veel vertrouwen in zijn capaciteiten en geloven dat we samen nog meer succes kunnen boeken in het komende seizoen."

Dit jaar debuteerde Sargeant in de koningsklasse van de autosport. De Amerikaanse rijder kwam over vanuit de Formule 2, waarin hij vierde werd. In F1 maakte de 22-jarige coureur in eerste instantie weinig indruk, maar richting het einde van het seizoen sloeg hij zijn slag en scoorde in Austin - nota bene een van zijn thuisraces - zijn eerste en tot nu toe enige punt, al werd hij daar wel geholpen door de diskwalificaties van Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Door het gekoesterde punt werd Sargeant de eerste Amerikaan die een punt scoorde sinds Michael Andretti, die in 1993 tijdens de Grand Prix in Italië derde werd. Volgend seizoen heeft Sargeant dus de kans om meer punten aan zijn totaal toe te voegen.