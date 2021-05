Vasseur baalt van FIA: “Nieuwe richtlijn flexi-wings oneerlijk”

Sinds enkele weken draait het in de Formule 1-paddock eigenlijk maar om één ding: flexibele achtervleugels. Zoals altijd zoeken teams de limieten op, zo ook met de buiging van de achtervleugel. Op snelheid en onder druk buigt de vleugel bij enkele teams, waaronder Red Bull en Ferrari, naar achteren. Dit levert een hogere topsnelheid op. Concurrenten Mercedes en McLaren zijn niet te spreken over deze - in hun ogen onreglementaire - vleugels en overwegen zelfs een protest in te dienen. De FIA voert vanaf de Grand Prix van Frankrijk wijzigingen door in het controleproces.

Onze Italiaanse collega’s hadden een uitgebreid interview met Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur. Daarin kwam ook de flexi-wings saga aan bod. De Fransman was opvallend fel in zijn uitlatingen: “Je krijgt tien verschillende meningen krijgen met tien teams. Het is altijd hetzelfde liedje. Mijn mening is heel duidelijk: ik ben niet degene die de regels schrijft. Dat doet de FIA. Wij hebben de auto ontworpen op basis van de regels die gepubliceerd zijn. En wij moeten op elk vlak de grenzen opzoeken. Dat is de filosofie van de F1. En dat is de filosofie van elk team: qua gewicht, design en elk ander onderwerp zoeken we waar we kunnen de grenzen op. Ik weet niet waarom - misschien omdat een team een week geleden begon te klagen - maar opeens kwam er een nieuwe richtlijn. Daarin werd niet het proces veranderd, maar de waarden.”

Hij legt uit welke gevolgen dat heeft voor de teams, en met name het budget: “Als je een auto ontwerpt op basis van getal X, en dan die waarde gehalveerd wordt, kan de persoon die op de limiet zat wel inpakken. Ik kan me wel wat voorstellen bij de beweegredenen. Het is echter jammer dat de opheldering zo laat pas komt, want ik denk dat alle teams in een eerder stadium al om duidelijkheid hebben gevraagd. En we moeten niet vergeten dat we allemaal collectief - en ik wil niet alleen over onszelf praten - enorm veel moeite doen om kosten te besparen. We hebben eindeloze gesprekken gevoerd om te bepalen of we één of twee personen minder naar het circuit mee kunnen nemen en ga zo maar door. En dan komen ze met zo’n nieuwe technische richtlijn en moeten we de vleugels opnieuw ontwerpen en produceren. Ik heb het niet over het tijdverlies want dat stelt niet zo veel voor. We hebben back-to-back tests uitgevoerd en het verandert onze werkwijze niet. Maar het verandert wel mijn aanpak, want ik moet een groot deel van mijn ontwikkelingsbudget hieraan besteden. En dat vind ik oneerlijk.”