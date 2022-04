F1-coureurs in koor: "Vierde DRS-zone had bijgedragen aan spektakel"

De FIA besloot zaterdag de vierde DRS-zone, die van de achtste naar de negende bocht liep, omwille van de veiligheid te schrappen. Het onderwerp kwam vrijdagavond aan bod tijdens de rijdersbriefing. De discussie werd aangevoerd door Alpine-coureur Fernando Alonso. Nog voor de start van de derde oefensessie besloot racedirecteur Niels Wittich bij F1-teams te peilen hoe zij dachten over die zone. Vijf formaties steunden het idee om de DRS-zone weg te halen, terwijl de andere vijf tegen waren. Uiteindelijk besloot Wittich de zone te verwijderen en het weekend te vervolgen met drie stuks.

Na de race liet Esteban Ocon echter weten dat een extra zone toch had kunnen helpen bij het inhalen, nadat hij tijdens de wedstrijd langdurig achter andere auto's reed. Toch erkent de Fransman dat passeren in de negende bocht met DRS open wel riskant zou zijn geweest, eenzelfde argument had Alonso tijdens de briefing de avond ervoor. "Ik kwam wel dichtbij, maar er niet langs", reageert Ocon op de vraag van Motorsport.com. "Om eerlijk te zijn miste ik de vierde DRS-zone. Ik weet dat het gevaarlijk was om die te hebben, maar dat was wel de plek waar ik elke keer het dichtste bij kwam. Het is echter vrij riskant om op zo'n hoge snelheid een beweging te maken, dus ik begrijp dat hierdoor de veiligheid in het gedrang kwam en dat het goed was om deze zone weg te halen. Ik denk wel dat dit ervoor gezorgd heeft dat we spektakel misten." Ook Sergio Perez is van mening dat de vierde DRS-zone aan het spektakel had kunnen bijdragen. "Ik vond het ook jammer dat deze was weggehaald, het racen had beter gekund", aldus de Mexicaanse Red Bull-coureur.

Ricciardo vindt aangepast circuit een verbetering

Daniel Ricciardo valt het tweetal bij: "Met een DRS-zone richting bocht negen hadden we zeker meer inhaalacties gehad", zegt de McLaren-coureur. "Kort na de herstart zag ik Lando Norris dicht bij Kevin Magnussen komen in de negende bocht. Met een extra DRS-zone was inhalen denk ik wel gelukt, er was dan iets meer mogelijk geweest." De baan in Melbourne is in de afgelopen maanden flink aangepast om het inhalen te bevorderen. De tweede sector werd een meer vloeiend gedeelte, om het aantal inhaalacties dus te verhogen. Over de aangepaste lay-out van de baan is Ricciardo wel te spreken: "Ik vind dat er een stap is gemaakt, maar ik reed wel een vrij eenzame tweede helft. Dat voelde vergelijkbaar met vorige jaren", gaat hij verder. "Ik weet zeker dat er meer inhaalacties waren. Het blijft natuurlijk een semi-stratencircuit, dus aanpassingen doorvoeren is maar tot een bepaald punt mogelijk. Je moet dus je best doen met wat je hebt. Het is een stap in de goede richting, maar ik moet de race wel opnieuw bekijken om te zien of het écht verbeterd is. Misschien dat het toevoegen van die vierde zone het nog beter had gemaakt."

Magnussen merkte op dat hij gigantisch veel downforce verloor toen hij richting de negende bocht heel dicht op een andere auto zat. "Er was gewoon niets meer, ik had totaal geen downforce", doet de Deen zijn verhaal. "Het is prima als je een autolengte achter iemand zit, maar zodra je er heel dicht op zit is het nog erger dan met de vorige generatie auto's. Voor het racen is het nu echter wel beter. Het is makkelijker om een aanval in te zetten." Op de vraag of Magnussen dat al eerder had meegemaakt met de huidige auto, antwoordt de Haas-coureur. "Niet op deze manier. Toen ik in de negende bocht wilde remmen, blokkeerde ik beide banden op hoge snelheid. Het was niet normaal."