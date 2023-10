De eerste stapjes in de Formule 1 zette Max Verstappen - we zouden het in deze dominante periode bijna vergeten - bij het nietige Scuderia Toro Rosso, de voorloper van AlphaTauri. In zijn debuutjaar kwamen er dan ook geen zeges en geen podiumplekken, maar wel liet de Nederlander regelmatig zien talent te hebben. Zo ook tijdens de Grand Prix van Austin in 2015.

De race begon op een nat Circuit of the Americas, met de dominante Mercedessen op de voorste startrij. Direct bij bocht één kwam al een moment waar nog lang over nagepraat gaat worden, want Lewis Hamilton liet geen meter te veel asfalt over en drukte zijn teamgenoot en titelconcurrent van de baan af. Het was het begin van een spectaculaire race, want in de natte omstandigheden bleek Red Bull uiteindelijk een stuk sneller te zijn. Zij voelden zich als een vis in het water, maar op het moment dat er geswitcht werd naar de slicks was het Mercedes die weer orde op zaken stelde.

Voor Red Bull bleek de overgang een dramatische te zijn. Niet alleen Rosberg en Hamilton, maar ook Ferrari-coureur Sebastian Vettel en Verstappen snelden ze voorbij. Tot overmaat van ramp probeerde Nico Hülkenberg voorbij Ricciardo te snellen en tijdens die actie raakten beide coureurs elkaar. Eerstgenoemde rijder moest opgeven, Ricciardo kwam niet verder dan P10. Om het allemaal nog een tikkeltje erger te maken ging Daniil Kvyat, die toen nog voor Red Bull reed, ook vol de muur in en viel uit.

Vooraan leek Rosberg op weg naar een zege, maar met nog acht rondes op de teller verloor de Duitser de macht over het stuur en moest de leiding aan Hamilton houden. De Brit gaf deze niet meer uit handen en won de race.

Te midden van al deze incidenten bleef Verstappen bijzonder rustig. De toen 18-jarige rijder hield zijn Toro Rosso in het rechte spoor. Vanaf P10 snelde hij naar een bijzonder knappe vierde plaats, achter de Mercedes-mannen en Vettel.

Petjes gooien

Na de race kwam het moment dat voor veel fans in het geheugen gegrift staat. In de cooldown-room kwam de stoom uit de oren van Rosberg en toen Hamilton op een relatief kalme manier een petje naar zijn teamgenoot gooide, kreeg hij deze in volle vaart terug. Er waren al scheuren in de onderlinge relatie, maar dit incident had dit zeker geen goed gedaan.

Bekijk hier hoe de gefrustreerde Rosberg het petje naar Hamilton gooide