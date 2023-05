Ocon hoopt dat podium in Monaco keerpunt kan zijn voor Alpine

Nadat Alpine in 2022 vierde was geworden bij de constructeurs, moet er dit jaar weer een volgende stap worden gezet richting het worden van een formatie die titels kan winnen. Maar de prestaties van de A523 vielen aan het begin van het F1-seizoen vies tegen en ook op het operationele vlak liet het team grote steken vallen. Laurent Rossi, de CEO van Alpine, stak zijn frustratie over de tegenvallende resultaten niet onder stoelen of banken en haalde ongenadig hard uit door de verrichtingen van de renstal ‘onacceptabel’ en ‘amateuristisch’ te noemen.

In Monaco ging het plots een stuk beter bij Alpine. Esteban Ocon leek in de kwalificatie even voor een stunt te zorgen door kort voor tijd naar de voorlopige pole te gaan, maar zag uiteindelijk Max Verstappen, Fernando Alonso en Charles Leclerc nog onder zijn tijd komen. Een gridstraf van drie plaatsen voor Leclerc voor het hinderen van Lando Norris betekende echter dat hij nog opschoof naar de derde plek op de startopstelling. En ondanks dat hij aan het begin van de race zwaar onder druk werd gezet door Carlos Sainz en in de slotfase van de wedstrijd Lewis Hamilton in zijn nek had hijgen, wist Ocon de race ook als derde af te sluiten.

“Iedereen is hier ontzettend blij mee, dat is zeker”, laat Ocon aan onder andere Motorsport.com weten op de vraag hoe welkom het resultaat in Monaco is na de recente uitspraken van Rossi. “De Formule 1 is onvoorspelbaar. Je weet nooit wat er gaat gebeuren. En gezien hoe dicht het veld bij elkaar zit, kan een klein beetje meer pace je weekend al compleet veranderen. En ja, dit is uiteindelijk een geweldig weekend voor ons geweest. Zoals ik blijf zeggen, we moeten blijven pushen en in onszelf blijven geloven. Deze podiumplaats is hopelijk de eerste van vele.”

Gevraagd of de Grand Prix van Monaco het keerpunt kan zijn voor Alpine, antwoordt hij: “We gaan het volgende week zien. Dan rijden we op een baan met heel andere eigenschappen [het Circuit de Barcelona-Catalunya]. Maar de auto had hier duidelijk veel meer leven in zich en ik had er vanaf het begin van het weekend veel meer vertrouwen in. We hadden ook een paar kleine updates meegenomen en werkten gedurende het hele weekend de goede kant op. De auto voelde zeker goed aan en ik hoop dat dit het begin van iets kan zijn. Maar we moeten ook met beide benen op de grond blijven en kijken waar we volgende week staan. De race in Spanje zal een goede test voor ons zijn.”

Video: Samenvatting van een enerverende GP van Monaco