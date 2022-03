Ocon duelleert lachend met Alonso: “Ik vond het een eer”

Esteban Ocon verloor vroeg in de race de vijfde plek aan George Russell en moest vervolgens zijn zesde plek verdedigen tegen tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso. Het mondde uit in een rondenlang duel waarbij de coureurs elkaar meerdere keren inhaalden. Alonso was uiteindelijk de sterkste. Ocon verloor op zijn beurt nog een plek aan Valtteri Bottas, ook Kevin Magnussen kon aansluiten toen de beide Alpine-rijders elkaar in de wielen reden. Alonso moest de wedstrijd uiteindelijk verlaten toen de wagen stilviel. Ocon hield de zesde plaats na een duel met Lando Norris vast, al werd het op de eindstreep nog spannend.

Ocon heeft een geschiedenis in het bestrijden van teamgenoten, maar Alpine had voor de race in Bahrein al aangegeven dat beide coureurs mochten duelleren. “Het was vooral heel erg leuk”, zegt Ocon over zijn drukke avond. “De gevechten met Lando, Fernando en Valtteri waren uitstekend. Het is met deze nieuwe auto’s heel anders racen, het lijkt erop dat we aan het karten zijn. Het duel met Fernando was heel spannend, in elke sessie waren we gewaagd aan elkaar. In de kwalificatie stonden we binnen een tiende van elkaar. We wisten dat het close zou zijn, waarschijnlijk blijft dat dit jaar zo. Maar het is aan het team om te zorgen dat we nog harder kunnen.”

Het gevecht met Alonso zorgde er wel voor dat de andere coureurs hen weer in het vizier kregen: “Wanneer je aan het vechten bent, verlies je tijd. Dat is normaal. Maar zeker in een race met eenstoppers is de positie op de baan heel belangrijk. We kregen van het team toestemming om te racen en het is een eer om met Fernando te duelleren. Ik deed het met een lach op mijn gezicht. Hij is een geweldige racer en dat weten we, hij is extreem snel. Het is een legende en dat ik met hem kan vechten is prachtig. Het is mooi dat het kan. Natuurlijk is het helemaal mooi als we op deze manier het team kunnen verbeteren. Ik weet vrij zeker dat hij geen snelheid verloren is ten opzichte van 2007, toen hij met Lewis Hamilton aan het vechten was. Het is net een goede wijn, die wordt met de jaren beter.”

"Natuurlijk geef je elkaar een beetje marge"

Alonso was zich uiteraard bewust van de risico’s die een gevecht met zijn teamgenoot mee zouden brengen, zegt hij. “Dat wisten we voor de start. We kunnen racen, maar mogen elkaar niet raken. En zo geschiedde. Natuurlijk geef je elkaar een beetje marge, maar het ging prima. Ook in Bahrein ging het in de eerste stint hard tegen hard, zelfs al hadden we toen een andere strategie. Hier gingen we op dezelfde strategie weg, maar was ik iets sneller. Met Kevin hadden we een mooi gevecht, Bottas was ook rap. We moesten flink in de verdediging. Het waren mooie gevechten. Ik denk dat deze baan je deze kans geeft met drie DRS-zones. De auto werkte in het window gewoon iets beter, ik had de kans om in te halen en weg te rijden. Bottas was de grootste bedreiging. Hij was snel en het was zeker geen evidentie om hem erachter te houden.”