De Grand Prix van Frankrijk had een mooie dag kunnen worden voor Ferrari en Charles Leclerc, maar de krachtmeting draaide uit op een anti-climax. De Monegask ging aan de leiding, tot hij in ronde 18 in bocht 11 van de baan spinde en zijn auto tegen de bandenstapels tot stilstand kwam. Daarmee noteerde hij zijn derde nulscore van het jaar en zag hij zijn achterstand in het kampioenschap oplopen tot maar liefst 63 punten. Na afloop van de race in Le Castellet verklaarde Leclerc dat hij dit seizoen door eigen fouten al 32 punten heeft ingeleverd en dat hij de titel ook niet verdient als hij aan het eind van het seizoen een achterstand heeft van 32 punten of minder.

Daar waar Leclerc vooral hard voor zichzelf is, ziet Ernest Knoors dat de foutjes van de Monegask niet het enige probleem zijn voor hemzelf en Ferrari. "Het lastige bij Ferrari is eigenlijk dat ze, als je het als een geheel bekijkt, niet één probleem hebben dat ze moeten oplossen. Ze hebben een technisch probleem met de motoren waar ze hard aan moeten werken, maar ze hebben af en toe ook een rijder die inconsistent is", zegt de voormalig F1-motorengineer van onder meer BMW en Ferrari in gesprek met Motorsport.com. "Ze hebben trouwens in Carlos Sainz een tweede rijder die in het begin van het seizoen juist heel erg geworsteld heeft, maar die nu wel iets sterker is."

Dan zijn er ook nog de vraagtekens bij de strategie die Ferrari bij diverse races gehanteerd heeft en die het team op kritiek van de eigen coureurs is komen te staan. "Maar als je gaat kijken naar wat er echt fout is gegaan, dan ziet het er iets minder dramatisch uit qua strategie, maar het feit blijft dat ze heel veel verschillende vuurtjes hebben die ze moeten doven en dat is lastig", vervolgt Knoors, die overigens later dit jaar een spannende strijd verwacht tussen Ferrari en Mercedes om plek twee bij de constructeurs. "Als je bijvoorbeeld naar Mercedes kijkt: de reden dat zij nog steeds zo sterk aanwezig zijn, ook al was die auto aanvankelijk niet zo sterk, is dat ze gewoon iedere keer uitrijden met beide coureurs. Dan zie je dat hun positie in het kampioenschap eigenlijk nog heel sterk is in vergelijking met de performance die ze uit de auto halen. Bij Ferrari is het net omgedraaid: ze hebben een heel sterke auto, maar schieten zich iedere keer eigenlijk weer een beetje in de voeten. Dat is jammer voor het kampioenschap en zeker jammer voor Ferrari als team."

