De pole-position in Frankrijk was voor Charles Leclerc, die dat wist om te zetten in de leiding bij de start van de race. Gedurende de eerste stint kwam hij onder forse druk van Max Verstappen te staan, die ondanks DRS en een superieure topsnelheid nooit echt tot een aanval kwam. De druk ging er even af toen de Red Bull-coureur in ronde 16 zijn eerste pitstop maakte. Terwijl Verstappen meteen de opdracht kreeg om volle bak te gaan, ging het voor Leclerc helemaal mis. De Ferrari-rijder spinde in ronde 18 in bocht 11 en eindigde de race op Circuit Paul Ricard daardoor in de bandenstapels.

Via de teamradio spraken Leclerc en zijn engineer na de crash over een mogelijk technisch probleem met het gaspedaal. Toen de Monegask nog tijdens de race in Le Castellet door Motorsport.com gevraagd werd of een mechanisch probleem de oorzaak van de crash was, stak hij de hand echter in eigen boezem. "Nee, dat was het niet, in ieder geval niet dat ik weet. Het lijkt erop dat het niet zo was, het was gewoon een fout", vertelde Leclerc eerlijk na zijn crash in Frankrijk. De schade aan de Ferrari F1-75 leek mee te vallen, maar toch kwam hij niet weg. "Ik probeerde het, maar ik weet het niet. Iets met de koppeling werkte niet en ik kon niet achteruit. Dat was jammer, want ik zag achteraf dat de auto helemaal niet zoveel schade had. Maar dit is eerlijk gezegd slechts een detail. Allereerst moet ik geen auto's in de muur zetten en dan zouden ze beter moeten werken."

In het kampioenschap heeft Leclerc opnieuw een flinke dreun opgelopen. Hij begon het weekend met 38 punten achterstand op titelrivaal Verstappen, die optimaal profiteerde van zijn uitvalbeurt door te winnen en nu 63 punten voorsprong te nemen. Het gevoel bij de Monegask van Ferrari laat zich dan ook raden: "Natuurlijk is het extreem frustrerend. Ik vind dat ik sinds de start van het seizoen op het hoogste niveau van mijn carrière presteer, maar dat heeft geen enkele zin als ik dergelijke fouten blijf maken. Ik denk dat ik in totaal 32 punten heb verloren met fouten. Daarvan heb ik er vandaag 25 verloren, want het was waarschijnlijk dat we zouden winnen omdat we snel waren. Daarnaast verloor ik zeven punten in Imola door mijn fout", somt Leclerc op.

"Als we aan het eind van het jaar terugkijken en ik 32 punten mis, dan weet ik dat het aan mij ligt en dat ik het kampioenschap niet verdien. Maar in de tweede helft van het kampioenschap moet ik deze dingen voorkomen als ik wereldkampioen wil worden", blijft Leclerc hard voor zichzelf. Tegelijkertijd wil hij de handdoek nog niet in de ring gooien wat betreft het kampioenschap, al ziet hij zelf ook in dat het een heel lastige klus gaat worden. "Ik blijf er tot het bittere einde in geloven, maar het ziet er momenteel niet echt geweldig uit."

Video: Leclerc morst dure punten met crash in Frankrijk