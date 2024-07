In het verleden had Érik Comas, die van 1991 tot en met 1994 in de Formule 1 racete, meerdere Alpine A110’s in zijn collectie dankzij zijn Comas Historic Racing-team. De 60-jarige Fransman verkocht zijn team in 2010, waarna hij overstapte op de Lancia Stratos voor rallyrijden, maar zijn liefde voor Alpine is naar eigen zeggen nog steeds groot. Hij kijkt met de nodige verbazing naar de huidige situatie bij Alpine in de Formule 1 en in de autosport in het algemeen.

“Ik begrijp nog steeds niet hoe Alpine actief kan zijn in de Formule 1 en Le Mans, terwijl ze maar iets van 2.500 auto’s per jaar verkopen”, zegt Comas in een exclusief interview met Motorsport.com in het Louwman Museum. “Iets in die strategie klinkt vreemd. Ik denk dat zij te veel doen. Het is onmogelijk om al die programma’s te doen, tenzij je een grote autofabrikant bent. Ze zouden een keuze moeten maken tussen Formule 1 of de Hypercar.”

Als liefhebber van het Franse merk hoopt Comas vooral dat de focus naar het World Endurance Championship verschoven wordt. “Ik zou graag zien dat Alpine weer Le Mans wint”, maakt hij een persoonlijke wens duidelijk. Bovendien snapt hij sommige beslissingen van het Formule 1-team niet, waaronder de keuze om landgenoten Esteban Ocon en Pierre Gasly naast elkaar te zetten. “Twee Franse coureurs in een Frans team: dat werkt nooit”, stelt de voormalig coureur van Ligier en Larrousse. “Ze wisten dat al van het verleden, met Alain Prost en René Arnoux. Ik begrijp dus niet waarom ze weer zo’n situatie hebben gecreëerd. Het stond al vast dat het niet zou werken.”

Onlangs wist Motorsport.com te melden dat Alpine overweegt om te stoppen met Renault-motoren om voor het seizoen 2026 over te stappen op klantenmotoren. Daardoor zou de Franse renstal moeten kijken naar motorleveranciers als Ferrari, Mercedes en Red Bull Powertrains-Ford. Voor Comas zou zo’n overstap ‘totaal niet logisch’ zijn. “Dat is nog erger. Het is dan beter om het team te verkopen dan met een klantenmotor te gaan racen", stelt de Fransman. "Alpine ís Renault. Als de Renault-motor niet werkt – en dit ook het probleem vormt – verkoop dan het team. Maar je gaat niet met een klantenmotor in een Renault-chassis rijden. Je kunt Alpine en Renault niet scheiden. Dat is onmogelijk. Dit is hun geschiedenis. Alpine werd Alpine-Renault, wat weer Renault-Alpine werd en toen Alpine powered by Renault. Wat wil je nu dan? ‘Alpine powered by Ford’? Dat klinkt verschrikkelijk. En wat is dan het nut? Om elektrische auto’s te verkopen, die gemaakt zijn met technologie van Renault? Als dit het geval is, dan zou ik het team verkopen omdat het veel geld kan opleveren. En dan zou ik me richten op de Hypercars en Le Mans. Dat is als programma veelbelovender.”

Op Le Mans wilde het dit jaar echter nog niet vlotten voor Alpine, dat dit jaar weer meedoet in de topklasse van het World Endurance Championship. De twee exemplaren van de A424 zaten er qua snelheid redelijk bij, maar ze waren al binnen de eerste zes uur van de race uitgevallen. Toch ziet Comas dus meer potentie voor Alpine in de langeafstandsracerij. “Het is waar dat de safety car dit jaar meer ronden heeft gereden dan Alpine”, grapt Comas. “Dat is jammer. Maar ze krijgen volgend jaar Jules Gounon – een heel goede, jonge coureur – en ik weet zeker dat ze van dit jaar geleerd hebben. Maar nogmaals: ik geloof dat Alpine te veel doet. Ik zou dus graag zien dat ze zich terugtrekken uit de Formule 1 om zich op Le Mans te richten, om die race en het WEC te winnen. Dat zou ook beter bij de Alpine-filosofie passen dan de Formule 1. De Formule 1 was voor Renault, het WEC is voor Alpine.”