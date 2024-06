Het team van Alpine overweegt vanaf 2026, als het reglement ingrijpend op de schop gaat, door te gaan als klantenteam in de Formule 1. Dat jaar komt er zowel een nieuw chassis- als ook motorreglement in de koningsklasse van de autosport. Op motorisch vlak verdwijnt de MGU-H, gaat het aandeel elektrisch vermogen omhoog en moet de interne verbrandingsmotor op volledige duurzame brandstoffen lopen. Alpine overweegt momenteel hoe het nieuwe tijdperk moet worden benaderd en evalueert daarbij de huidige prestaties grondig. Alle opties zouden op tafel liggen, waarbij er ook naar het eigen motorproject wordt gekeken. Alpine komt vermogen tekort onder de zogenaamde engine freeze en heeft geen garantie dat het de zaken in 2026 wel voor elkaar krijgt. Daardoor is één van de vragen die wordt gesteld of het motorproject alle investeringen nog wel waard is.

Eén van de opties richting de toekomst is om vanaf 2026 als klantenteam door te gaan en derhalve om te stoppen met het fabrieksproject van de Renault-motoren. Bronnen hebben laten weten dat teambaas Bruno Famin deze weken meerdere plannen uitwerkt en dat hij gesprekken met andere fabrikanten heeft gevoerd, vooral om de andere opties in kaart te krijgen. Een samenwerking met Red Bull Powertrains lijkt één van de opties om een deal met andere autofabrikanten te vermijden. Red Bull slaat de handen weliswaar ineen met Ford, maar zal in de basis zelf de krachtbronnen voor het nieuwe reglement maken.

Alpine heeft gesprekken gevoerd met Red Bull, al lijkt een samenwerking om logistieke redenen dan weer onwaarschijnlijk. Dat komt doordat het leveren aan een derde team naast Red Bull Racing en RB in het begin een logistieke uitdaging is voor Red Bull Powertrains. Teambaas Christian Horner liet daar vorig jaar over weten: "Ik denk dat we eerst moeten zorgen dat we de dingen zelf voor elkaar hebben en dat we onszelf niet overbelasten. We moeten in 2026 al twee teams van motoren voorzien en dat is voor het eerste jaar misschien al iets meer dan optimaal, al biedt ons dat wel mogelijkheden voor later. We moeten eerst de dingen zelf voor elkaar hebben en dan kijken of we capaciteit hebben om meer te doen."

Mocht een deal met Red Bull inderdaad onhaalbaar blijken, dan kan een samenwerking met Mercedes een optie zijn. Doordat Aston Martin vanaf 2026 met Honda in zee gaat, ontstaat er ruimte bij Mercedes High Performance Powertrains uit Brixworth. Aan de deals met McLaren en Williams is al te zien dat Mercedes openstaat voor klantenteams, onder meer doordat Toto Wolff commercieel geen negatieve keerzijden ziet.

Beter te verkopen zonder motorproject, al wil De Meo dat (nog) niet

Waar Alpine het eigen motorproject grondig tegen het licht houdt, heeft Renault CEO Luca de Meo recent laten weten dat hij wel graag met Alpine in de Formule 1 actief blijft. "Het is niet mijn stijl om ook maar een onderdeel van het bedrijf te verkopen. We hebben het geld niet nodig", liet hij aan Autocar weten. "Ik heb links en rechts wel aanbiedingen van mensen gekregen en die hebben er daarna ook over gepraat in de pers, maar we zijn daar zeker niet in geïnteresseerd. Het zou dom zijn en zoiets gaan we ook niet doen", duidt hij op de groeiende populariteit van de Formule 1.

In hetzelfde interview heeft De Meo overigens wel erkend dat Renault het onder de hybride V6-regels nog geen moment echt goed voor elkaar heeft gekregen. "Sinds de start van het tijdperk met de hybride motoren, is onze krachtbron niet goed geweest. Voor die tijd waren we wereldkampioen met Red Bull, maar daarna is het verkeerd gegaan. Zelfs met de motor die we in 2021 hebben ontwikkeld, kwamen we nog 0.2 tot 0.5 seconde per ronde tekort. Dit jaar hebben we het met de auto ook niet voor elkaar, dus als je alles combineert, dan komen we anderhalve seconde tekort ten opzichte van waar we willen zijn."

De switch naar een klantenteam kan Alpine in theorie niet alleen een goedkopere en competitievere motor geven, maar maakt het ook makkelijker om het team op termijn wel te verkopen. Het team is dan bij voorbaat al van de afdeling in Viry-Chatillon af, waarmee het aantrekkelijker wordt voor potentiële kopers. Als de faciliteit in Viry op termijn niet meer wordt gebruikt voor F1-motoren, dan zal dat een enorme verandering markeren, al blijft er met de motoren voor het WEC-project nog altijd wel werk.