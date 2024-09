Aan het begin van het huidige Formule 1-seizoen leek Max Verstappen zonder problemen naar zijn vierde opeenvolgende titel te gaan, maar sinds de Grand Prix van Spanje heeft de Nederlander niet meer gewonnen. Lando Norris profiteert daar volop van, want hij heeft ineens zicht op zijn eerste kampioenschap. De McLaren-coureur staat met zeven GP-weekenden nog 52 punten achter en gezien de huidige vorm is het niet ondenkbaar dat de Brit dat goedmaakt. Zijn engineer Will Joseph hoopt uiteraard ook op de titel. Daarvoor kijkt hij naar de rest van het veld in de hoop dat zij een helpende hand toesteken.

"We willen meer weekenden zoals in Singapore, met misschien nog een snelste ronde. Die hadden we daar ook tot de laatste ronde [waarna Daniel Ricciardo hem overnam, red.]. En hopelijk zijn er een paar coureurs die wat punten weghalen bij Max, dat zou ons leven ook makkelijker maken", vertelt Joseph in de F1 Nation-podcast. "We willen dus weekenden als in Singapore en dan nog iets beter. En dan zijn er ook nog sprints, daar zijn ook veel punten te scoren. We houden onze vingers dus gekruist!"

Het laat zien dat Joseph en Norris enorm geloven in het behalen van de coureurstitel. Dat bevestigt de engineer. "Het geloof dat we hiervoor kunnen vechten is er zeker. Of het ons gaat lukken weten we niet, maar - ik zeg dit wel vaker - we moeten ons concentreren op wat we zelf kunnen doen en ons niet bezighouden met de ander", aldus de McLaren-werknemer. "We moeten ervoor zorgen dat we zelf ons best doen. Als dat ons lukt, dan is het straks wat het is. Hopelijk winnen we aan het einde beide kampioenschappen, maar we zullen dat wel zien."

