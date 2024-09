Richting de Grand Prix van Singapore draaide het in de media vooral om de controversiële achtervleugel van McLaren. Hoewel het papaya-team ervan overtuigd was een legale auto te hebben, is het met de FIA overeengekomen aanpassingen door te voeren. Het Britse team heeft hier naar eigen zeggen twee redenen voor. Ten eerste wil men geen onderdeel meer zijn van de aanhoudende controverse. “De veranderingen zijn doorgevoerd om transparant te zijn. We kunnen het net zo goed doen, want qua performance heeft het geen grote consequenties.”

Ook concurrentie zit niet stil

Daarnaast hoopt McLaren dat ze de FIA kunnen waarschuwen voor de concurrerende teams. “Dit gaf ons eveneens de kans op de FIA eraan te herinneren dat wij ook ons huiswerk doen en andere mensen in de gaten houden. We willen niet te veel tijd met journalisten spenderen en grote verhalen verzinnen. We hebben de FIA gewoon verteld wat wij denken dat er gebeurt. We vertrouwen erop dat ze met andere teams in gesprek gaan zodat ze hun eigen problemen gaan oplossen.” Volgens Stella zijn deze issues niet altijd zichtbaar op de auto, maar speelt er bij ieder team wel wat.

Welke onzichtbare problemen zich voordoen waar de FIA een blik op zou moeten werpen, wil Stella echter niet kwijt. Wel laat hij weten dat het te maken heeft met vergelijkbare instanties zoals de achtervleugel van de MCL38. “Ik zal niet ingaan op de details, want dan deel ik informatie waarvan ik denk dat het vertrouwelijk is.”

Stella vertelt dat de media-aandacht voor de mini-DRS hem heeft verbaasd. In aanloop is er een hoop geschreven en gezegd in de media. Concurrerende teams trokken de legaliteit van de buigende achtervleugel in twijfel, maar McLaren benadrukte dat de auto door alle reguliere checks van de FIA was gekomen. “Om wat voor reden dan ook heeft het gat [in de achtervleugel] alle aandacht in F1 naar zich toe getrokken.” De topman uit Italië meent dat het gebruik van dit soort tactieken niet ongebruikelijk is binnen de Formule 1. “Volgens onze analyses zijn er veel andere manieren waarmee aerodynamische drukverschillen benut kunnen worden. Sommigen zijn gewoon effectiever dan anderen.”

Stella vraagt om meer respect voor de FIA

De FIA verzet veel technisch werk om het speelveld eerlijk te houden. Niet alleen voeren ze reguliere checks uit om de legaliteit van de auto’s vast te stellen, maar onderzoekt het ook of nieuwe uitvindingen van teams voldoen aan de richtlijnen van de sport. Stella meent dat men hier meer lof voor moet hebben. “We hebben vertrouwen in de FIA. Vanuit een technisch perspectief zijn het hele competente mensen. Als we gesprekken met ze hebben begrijpen ze niet alleen de mechanismes, maar ze weten ook wat de andere deelnemers doen. Ze hebben de middelen om te begrijpen of sommige tests passend zijn, en om bepaalde mechanismes of aerodynamische drukverschillen te beperken. Ik denk dat we vanuit een beleidsperspectief in goede handen zijn, en ik vind dat alle partijen – teams, journalisten, iedereen – een beetje meer respect moeten hebben voor de FIA en hun technische afdeling”, aldus de 53-jarige teambaas.