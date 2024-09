De afgelopen weken stond de achtervleugel van McLaren flink in de spotlight. Onboardbeelden van de Grand Prix van Baku lieten zien dat het bovenste element bij hoge snelheid flink doorboog, waardoor er een aanzienlijk gat ontstond tussen beide delen van de achtervleugel. Hierdoor zou het Britse team een significante verbetering in topsnelheid kunnen realiseren, en de media plakten al gauw de naam ‘mini-DRS’ op de uitvinding.

Voorafgaand aan de Grand Prix van Singapore stelde de FIA een onderzoek in naar deze ontwikkelingen, nadat de concurrentie de legaliteit van het onderdeel in twijfel trokken. Op vrijdag nam het bestuursorgaan de beslissing die McLaren verbood deze flexibele configuratie te gebruiken.

Mini-DRS afleiding voor andere teams

Hoewel de beslissing in het nadeel van het papaya-team viel, ziet McLaren-teambaas Andrea Stella de hele controverse als een goed teken. “Ik vind het goed nieuws dat iedereen zoveel aandacht besteedt aan onze achtervleugel, want dat betekent dat ze niet met zichzelf bezig zijn”, legt de Italiaan uit. “Formule 1 is een spelletje van marginale verschillen. Het is zo gecompliceerd. Ik blijf tegen mijn team zeggen: ‘focus op jezelf’.”

Volgens de 53-jarige Italiaan heeft de mini-DRS zand in de ogen van de concurrentie gestrooid. “Als ik zoveel aandacht van andere teams krijg, betekent dat ze werk moeten verzetten, analyseren, en discussiëren met de FIA. Ze stoppen zoveel tijd en energie in iets waarvan ik denk dat het een afleidingsmanoeuvre is. Voor McLaren is dat dus goed nieuws.”

McLaren focust op zichzelf

De teambaas uit Orvieto blijft volhouden dat zijn team binnen het kader van de wet heeft geopereerd, ondanks de beslissing van de FIA om het aan te passen. Het verandert de werkwijze van het team niet, vertelt Stella. “Wij blijven op onszelf focussen. We willen technische oplossingen verzinnen die wellicht een uitdaging zijn, maar ook legaal. Als anderen destructief willen zijn dan moeten ze dat doen, want voor ons is dat een goed teken.”