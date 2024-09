Met nog een handvol rondes op de teller besloot RB om Daniel Ricciardo naar binnen te halen en de coureur te voorzien van een vers setje softs. Tot ieders verbazing ging de Australiër daarna op het Formule 1-circuit in Singapore naar de snelste rondetijd, waarmee een puntje werd weggesnoept bij racewinnaar Lando Norris. Die had namelijk tot dat moment de snelste ronde in handen. Dat puntje kan later in het seizoen van belang zijn in de titelstrijd, want Norris vecht met Red Bull-coureur Max Verstappen voor het kampioenschap. RB en Red Bull zijn van dezelfde eigenaar en er werd gesuggereerd dat Ricciardo de snelste ronde moest binnenhalen om de kampioenskansen van Verstappen te vergroten. McLaren-teambaas Andrea Stella vindt het verbazingwekkend dat RB Ricciardo naar binnen haalde.

"Dit is iets groots. Op het gebied van sportiviteit moet je dit op een verantwoordelijke manier bekijken, en dat wil ik ook graag doen", begint de Italiaan tegenover onder andere Motorsport.com na afloop van de race. "Ik ken de feiten niet, maar ik zag dat RB ineens voor de snelste ronde ging en dat is ze gelukt." Stella wil niet hardop spreken over onsportief gedrag, maar zet wel voorzichtige vraagtekens achter deze manier van doen. "Ze hebben nu de snelste ronde gescoord. Dit is potentieel iets wat we op langere termijn moeten bespreken, want alle teams moeten op en naast de baan autonoom opereren. Er is namelijk sprake van een constructeurskampioenschap en in het coureurskampioenschap [mag er geen sprake zijn] van samenwerken. Dit moet besproken worden."

"Ik had dit niet aan zien komen", vervolgt de McLaren-baas. "Ik had niet gedacht dat voor RB de grootste prioriteit het scoren van de snelste ronde was in Singapore. Tegelijkertijd voel ik wel veel sympathie en vriendschap voor Daniel. Ik kan dan ook wel blij zijn dat hij dit bij zijn totaal mag zetten." Gevraagd of dit punt doorslaggevend kan zijn voor de titel, antwoordt hij: "We moeten ervoor zorgen dat het niet van een punt afhangt."

Video: Samenvatting van de race in Singapore