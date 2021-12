Eindrapport McLaren: Eindelijk weer een zege, maar strijd om P3 verloren

Het Formule 1-seizoen van McLaren

Rapportcijfer: 7,8

Het coronaseizoen 2020 was de beste jaargang van McLaren sinds 2012 met de derde plaats in het kampioenschap voor constructeurs. Dat was al een mooie bekroning voor de opmars die het team na het dieptepunt in 2017 heeft ingezet. Winnen was de renstal echter al sinds 2012 niet meer gelukt en ook in 2020 bleef het team – ondanks twee podiumplaatsen – op dat vlak droog staan. Voor 2021 waren de vooruitzichten echter goed: de Renault-motoren werden ingewisseld voor de sterker geachte Mercedes-krachtbron en met Daniel Ricciardo werd een meervoudig racewinnaar aangetrokken. Hij verving de naar Ferrari vertrokken Carlos Sainz en werd aan Lando Norris gekoppeld om McLaren weer een stap verder naar voren te helpen.

Uitstekende eerste seizoenshelft

Zeker in de eerste helft van het seizoen leek die stap vooruit er ook te komen. Nog niet zozeer door Ricciardo, die zeker in de eerste fase van het seizoen moeite had met de aanpassing aan de McLaren MCL35M. Voor de zomerstop kwam de goedlachse Australiër tot een vijfde plaats in Groot-Brittannië als beste resultaat. Teamgenoot Norris bewees in de eerste seizoenhelft dat dit eigenlijk een positie is die de McLaren-bolide op dat moment paste: voor de zomerbreak viel de Brit één keer uit en eindigde hij in de overige tien races slechts één keer buiten de top vijf. Met drie derde plaatsen nestelde Norris zich op dat moment ook knap op de derde plaats in het kampioenschap, achter Max Verstappen en Lewis Hamilton maar voor Sergio Perez en Valtteri Bottas.

Die absolute topvorm uit de eerste seizoenhelft wist Norris in de tweede helft van het seizoen bij vlagen nog te laten zien, maar her en der kende hij pech of maakte hij foute keuzes, zoals in de slotfase van de Russische GP. Een prachtige kans op zijn eerste overwinning glipte door zijn vingers toen hij in de regen niet op tijd naar binnen kwam voor een switch naar intermediates. Op zaterdag had hij zich voor het eerst al verzekerd van pole-position. Twee weken eerder had Norris nog het beste resultaat van zijn carrière behaald door tweede te worden op Monza. Het weekend in Italië werd een gedenkwaardige voor McLaren, want eindelijk werd de reeks zonder zeges beëindigd. Daar waar Norris vrijwel het hele jaar de snellere was, ging Ricciardo echter met de overwinning aan de haal. Zijn eerste zege sinds Monaco 2018, voor McLaren was dat de eerste sinds Brazilië 2012.

Ferrari troeft McLaren na zomerstop af

Vanaf het begin van het seizoen was eigenlijk wel duidelijk dat McLaren vooral met Ferrari zou strijden om de derde plek bij de constructeurs. Het kwartje in die strijd leek lang de kant van de Britse renstal op te vallen: na de GP van Rusland genoot men van een voorsprong van 17,5 punten op Ferrari. De slotfase van het seizoen verliep echter desastreus voor McLaren. In de laatste vijf races van het seizoen werden er nog maar 21 punten gepakt en de voorsprong op Ferrari werd daardoor een achterstand van 48,5 punten.

Hoewel McLaren in 2021 meer punten scoorde dan in het voorgaande jaar en ook vaker op het podium stond, verloor het team in het kampioenschap dus een plekje aan Ferrari. Met name de tweede seizoenshelft was niet wat men ervan had verwacht in Woking, wat door een combinatie van pech en een minder goede uitvoering van races werd veroorzaakt. Toch kan McLaren terugkijken op een relatief geslaagd seizoen, waarin Norris zich ontpopte tot een ijzersterke kracht en waarin Ricciardo langzaam maar zeker zijn draai vond bij zijn nieuwe werkgever. Met in potentie een van de sterkste rijdersduo’s heeft McLaren op dat vlak weinig te vrezen, mits het team in 2022 een goede auto produceert onder de nieuwe technische reglementen. Een uitgelezen kans voor McLaren om in één keer de laatste stap naar de top te zetten.

De cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 7,8 Ronald Vording 7,5 Koen Sniekers 8,5 Niels Dijksterhuis 7,5 Bjorn Smit 7,5