Eindrapport Lando Norris: Duel met bewezen winnaar leidt tot beste seizoen

Het Formule 1-seizoen van Lando Norris

Positie in het wereldkampioenschap: 6

Aantal WK-punten: 160

Aantal overwinningen: 0

Beste startplaats: 1e plaats (Rusland)

Beste resultaat: 2e plaats (Italië)

Rapportcijfer: 8,2

De afgelopen twee seizoenen moest Lando Norris zijn meerdere erkennen in McLaren-teamgenoot Carlos Sainz, met wie hij bijzonder goed door een deur kon. De Spanjaard koos voor 2021 echter voor een avontuur bij Ferrari en dat gaf McLaren de mogelijkheid om Daniel Ricciardo aan te trekken. Voor het eerst kreeg Norris daarmee de kans om zich te meten aan een bewezen racewinnaar. Nu het seizoen ten einde is, mag gezegd dat de 22-jarige Brit dat met verve heeft gedaan.

Uitstekende reeks voor zomerstop

Een blik op de eindstand van het F1-seizoen 2021 laat namelijk zien dat Norris overtuigend heeft afgerekend met teamgenoot Ricciardo. Dat is grotendeels te danken aan de ijzersterke start die Norris kende in 2021. Hij eindigde in de eerste tien races iedere keer in de punten en slechts één keer (Spanje) viel hij daarbij buiten de top vijf. De hoogtepunten waren de races in Imola, Monaco en Oostenrijk: daar eindigde de McLaren-coureur op de derde positie, waarmee hij halverwege het seizoen dus drie keer op het podium had gestaan. Zijn consistente prestaties zorgden er tevens voor dat McLaren stevig derde stond bij de constructeurs, terwijl hijzelf keurig achter Max Verstappen en Lewis Hamilton op de derde plek bivakkeerde bij de rijders.

De basis voor die sterke prestaties legde Norris in de kwalificatie, waarin hij goed presteerde. Gedurende 2021 haalde hij Q3 slechts twee keer niet – beide keren in de tweede seizoenshelft. In die tweede seizoenshelft zou Norris nog één keer op het podium verschijnen: in Italië behaalde hij het beste resultaat uit zijn carrière tot dusver met de tweede plaats. Wel was dat een van de races waarin hij Ricciardo voor zich moest dulden. Een race later pakte Norris zijn eerste pole-position door de snelste tijd te rijden in de kwalificatie in Rusland. Een dag later leek hij op Sochi Autodrom zelfs op weg naar zijn eerste Formule 1-zege, totdat een regenbui in de slotfase van de race roet in het eten gooide. Tegen het advies van zijn team in reed hij te lang door op de slicks, waardoor hij uiteindelijk genoegen moest nemen met de zevende plek.

De slotfase van het seizoen verliep vervolgens wat moeizamer voor Norris, die telkens achterin de top tien eindigde. De derde plek in het kampioenschap wist hij daardoor niet vast te houden en ook tegen de eindsprint van Ferrari kon hij weinig beginnen. Sainz wist hem in de laatste race te passeren, maar met 160 punten eindigde hij nipt voor Charles Leclerc op de zesde stek. Teamgenoot Ricciardo kwam intussen niet verder dan de achtste plek en 115 punten, hoewel de Australiër in de tweede helft van het seizoen beter in staat leek om het tempo van Norris te beantwoorden.

Mannetje staan in strijd met bewezen winnaar

Samen zorgden Norris en Ricciardo ervoor dat McLaren overtuigend vierde werd in de strijd bij de constructeurs. Wel bleek Ferrari in de slotfase van het seizoen een maatje te groot in het duel om de derde positie, dat lange tijd werd aangevoerd door McLaren. Dat was grotendeels te danken aan het uitstekende presteren van Norris in met name de eerste helft van het seizoen. Als Ricciardo in die fase van het seizoen ook meer punten had kunnen sprokkelen, was de derde plaats bij de constructeurs misschien wel haalbaar geweest. Norris kan desondanks terugkijken op zijn beste F1-seizoen tot dusver, waarin hij heeft bewezen dat hij de strijd aan kan gaan met een gevestigde naam en bewezen racewinnaar in de Formule 1.

Naast de baan toonde Norris zich open over de mentale problemen die hij na zijn F1-debuut in 2019 had en ook daar verdient hij veel lof voor, want vaak durven atleten zich daar niet over uit te spreken. “Als dit verkeerd gaat, als ik in de volgende sessie niet goed presteer, wat gaat er dan gebeuren? Wat is het resultaat van dit alles? Zal ik volgend jaar nog wel in de Formule 1 racen? En zo niet, wat moet ik dan gaan doen, omdat ik niet in heel veel andere dingen goed ben?”, zei hij daar dit jaar over. Inmiddels gaat het op dat vlak beter met Norris. Als McLaren onder de nieuwe reglementen in 2022 een uitstekende auto aflevert en de Brit zijn vorm en zelfvertrouwen vast kan houden, dan kan de concurrentie een zwaar jaar verwachten.

De cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 8,5 Ronald Vording 8,0 Koen Sniekers 8,0 Niels Dijksterhuis 8,0 Bjorn Smit 8,5