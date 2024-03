VIDEO: Eindelijk! Eerste F1-race van 2024 is begonnen

Het nieuwe Formule 1-seizoen is begonnen. Max Verstappen laat er geen gras over groeien en probeert direct een gat te slaan naar nummer twee Charles Leclerc, Sergio Pérez is de enige in de top-vijf die een plek wist te pakken. Later glipt George Russell nog langs Leclerc, die daardoor P2 verliest. Ondertussen is zelfs Pérez er al voor en Carlos Sainz klopt hard op de deur.

Verder achterin is Nico Hülkenberg het grootste slachtoffer van het duw en trekwerk in bocht 1. De Duitser heeft een nieuwe voorvleugel moeten halen en punten lijken nu al onmogelijk. Waarschijnlijk was Lance Stroll daarbij betrokken, want er is een incident tussen beide heren in onderzoek bij de stewards. Dat kan dus nog een staartje krijgen. In de herhaling lijkt het erop dat Hülkenberg de schuldige is, want hij torpedeert de achterkant van de Aston Martin. Ook Valtteri Bottas kon meegenieten van het getouwtrek, want hij raakt nog de achterkant van Hülkenberg.