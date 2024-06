De eigenschap die de zwakte is van Aston Martins F1-bolide

Aston Martin Racing is er in 2024 niet in geslaagd om de uitstekende start van vorig jaar te herhalen. Recent heeft het team een reeks upgrades geïntroduceerd om de AMR24 verder naar voren te helpen, maar die updates hebben ook een keerzijde. Het is daardoor voor Fernando Alonso en Lance Stroll lastiger geworden om op de limiet alles uit de bolide te halen. Dat is zeker met de huidige kleine verschillen in de Formule 1 problematisch.

Tot dusver heeft Aston Martin zich op de vlakte gehouden over welke zwaktes de AMR24 precies heeft. In de aanloop naar de Spaanse Grand Prix wilde Alonso daarover ook niets prijsgeven toen lokale media hem om details vroegen. "Nee, natuurlijk niet. Als ik dat doe, deel ik alle informatie met iedereen. Dat houden we dus voor onszelf", zei de tweevoudig wereldkampioen. "Zodra je meer en meer downforce toevoegt aan deze auto's, worden ze in sommige situaties iets kritieker."

Stroll wijst wel pijnpunt AMR24 aan

Daar waar Alonso geen informatie wil prijsgeven over de dingen waar Aston Martin het dit seizoen lastiger mee heeft, heeft teamgenoot Stroll dat wel gedaan. De Canadees wijst naar de balans van de AMR24 en in het bijzonder het feit dat de auto met name in het midden van de bochten veel onderstuur heeft. Juist dat is een eigenschap waar Aston Martin tijdens de Spaanse GP veel last van kan hebben, doordat het Circuit de Barcelona-Catalunya veel lange bochten heeft.

"Het is zeker iets met de balans, maar het heeft niet te maken met vertrouwen", legt Stroll uit over de problemen van de AMR24. "De auto heeft gewoon beperkingen qua balans. Het is geen moeilijke auto om goede ronden in te rijden, we hebben simpelweg beperkingen qua insturen en stabiliteit. In het midden van de bochten hebben we veel onderstuur en dat soort dingen, waar we niet omheen kunnen. Als je in een lange bocht te maken hebt met veel downforce, dan word je daar gewoon door beperkt. Het is dus niet moeilijk om de bocht door te komen, de balans zorgt er alleen voor dat we niet sneller kunnen. Dat is bloot komen te liggen, samen met de algehele downforce."

De constatering van Stroll sluit aan op iets wat performance director Tom McCullough van Aston Martin recent al uitlegde. Hij stelde destijds al dat het niet makkelijk is om de auto goed af te stellen op circuits waar langere bochten zijn. "Het is makkelijker om de auto af te stellen voor een korte bocht dan voor een lange bocht. Het is dus altijd uitdagender om de juiste balans te vinden om goed door een lange bocht te komen en dat is iets waar iedereen aan werkt. Dat geldt voor ons sinds Bahrein", zegt McCullough, die ook stelt dat het team met upgrades probeert om de problemen te verhelpen.

"Er zijn altijd balanseigenschappen die je wil verbeteren. Daar richten we ons op en we introduceren de hele tijd onderdelen om daarmee te helpen. Langzaam maar zeker boeken we progressie", ziet McCullough. "Tegelijkertijd proberen we de basisprestaties van de auto ook te verbeteren met zowel aerodynamische als mechanische ontwikkelingen. We proberen een auto te krijgen waarin de coureurs op ieder circuit vertrouwen hebben en consistent zijn."

Oplossing laat op zich wachten

Het is bij Aston Martin dus duidelijk op welke fronten er stappen gezet moeten worden met de AMR24. Tegelijkertijd weet het team echter ook dat er geen snelle oplossing bestaat. Zo laten de upgrades die de oplossing moeten zijn, nog enkele races op zich wachten. "Ik denk dat we de afgelopen races veel informatie hebben verzameld en nu is het een kwestie van het probleem aanpakken", zegt Stroll. "In de komende weekenden komen er updates aan, die willen we zo snel mogelijk introduceren. We zijn nu dus meer bezig met het aanpakken van het probleem dan dat we het nog moeten begrijpen."