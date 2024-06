Barcelona is traditiegetrouw een geliefde plek voor teams om updates te introduceren. De Grand Prix van Spanje markeerde lange tijd de start van het Europese F1-seizoen, maar zelfs nu die eer is verschoven naar Imola, blijft het circuit in Catalonië een goede plek voor noviteiten. Zo hebben teams tonnen aan data van deze baan en wordt die door de lay-out gezien als een perfect testcircuit. Bovendien is er zonder sprintformat en met drie vrije trainingen voldoende tijd om alle updates in de praktijk te testen.

Zoals Motorsport.com al eerder kon melden, heeft het onder meer tot een noemenswaardig updatepakket bij Ferrari geleid. De Scuderia heeft aangepaste sidepods met een grotere undercut, een nieuwe 'cobra'-winglet in het verlengde van de halo en een achtervleugel die aansluit bij het benodigde downforceniveau van Barcelona. McLaren en Mercedes hebben geen updates in het FIA-document voor de Spaanse Grand Prix staan, al moet daarbij opgemerkt dat het document aerodynamische updates bevat en dat er alsnog verhalen door de paddock gaan dat Mercedes enkele lichtere onderdelen heeft meegenomen om het gewicht van de auto omlaag te brengen.

Van inlets tot vloer: de updates van Red Bull en zusterteam RB

Beide Red Bull-teams hebben in het document meerdere updates staan. Zo is Red Bull Racing met aangepaste inlets van de sidepods afgereisd naar Barcelona. "Met mogelijk warme races in Europa op komst is de geometrie van de inlets herzien op basis van onze simulatieresultaten. We proberen de efficiëntie van de koeling te optimaliseren om het aantal koelopeningen op onze auto zo veel mogelijk te beperken", legt Red Bull in het document uit.

Het betekent dat de inlets ook een effect hebben op het bodywork, hetgeen in de praktijk een aangepaste motorkap betekent. Doordat in de moderne Formule 1 het gehele aerodynamisch pakket met elkaar samenhangt, heeft Red Bull ook de vloer enigszins aangepast. "Het ontwerp van de vloer is aangepast in overeenstemming met de veranderingen aan de sidepodsinlets en de motorkap." Tot slot heeft Red Bull de beam wing en daarmee samenhangend de endplate van de achtervleugel onder handen genomen.

Bij het zusterteam van Red Bull Racing, oftewel het RB-team, is een nog groter updatepakket te zien in de pitstraat. Ook hier zijn nieuwe inlets van de sidepods te bewonderen en is het bodywork bij onder meer de motorkap flink onder handen genomen. Het moet de koeling en de aerodynamische efficiëntie van de auto ten goede komen. Daarnaast introduceert RB een compleet nieuwe vloer in Spanje, naar eigen zeggen om "lokaal meer downforce te genereren, zonder de luchtstroom naar achteren negatief te beïnvloeden." Afsluitend heeft het team uit Faenza dit weekend de beschikking over een nieuwe achtervleugel voor 'medium high-downforce circuits' zoals Barcelona en een bijbehorende beam wing.

Video: Een vooruitblik op de Grand Prix van Spanje in een nieuwe aflevering van de F1-update