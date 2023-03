Het seizoen is pas twee races jong, toch is Red Bull nu al de topfavoriet voor de coureurs- en constructeurstitel. Max Verstappen en Sergio Perez zijn voor teams als Mercedes, Ferrari en Aston Martin nog een maatje te groot en het is nog maar de vraag of de concurrentie het gat, van meerdere tienden van een seconde tot zelfs wel een volle seconde per ronde, dit seizoen kan dichten.

Oud-teambaas Eddie Jordan heeft weinig hoop dat dat laatste zal gebeuren. "Ik hoop gewoon dat dit geen saai seizoen gaat worden", zegt Jordan in de podcast die hij samen met David Coulthard maakt, Formula For Success. "Red Bull is een klasse apart. Er is veel gerommel bij teams, ik wil geen namen noemen. Hoeveel auto's zij dit jaar ook bouwen, ze weten dat ze moeite zullen hebben om Red Bull in te halen. Hun auto is zó goed."

In Saudi-Arabië ging het tussen Verstappen en Perez, al zorgden problemen bij beide auto's in de slotfase ervoor dat het niet tot een strijd kwam. Perez tekende voor zijn vijfde Formule 1-zege, Verstappen nam genoegen met de tweede plaats.

Volgens Jordan zijn er voorafgaand aan de race in Saudi-Arabië wel duidelijke afspraken gemaakt met Perez en Verstappen. De ex-teambaas suggereert dat de problemen met de aandrijfas, die Verstappen op de boordradio meldde, een excuus waren om die teamorders niet naar buiten te brengen. "Max had die race naar mijn mening waarschijnlijk gewonnen", stelt de Ier. "Maar ik denk dat hij dat over de aandrijfas heeft bedacht, want ik ben er volledig van overtuigd dat hij van tevoren te horen heeft gekregen dat, als Checo aan de leiding ging, het niet toegestaan was om hem in te halen. Dat is alleen maar hoe ik het zie, maar als ik een team zou leiden dan is dat precies wat ik ze zou hebben verteld voordat ze baan op gingen."

"Je hoeft geen Einstein te zijn om tot die conclusie te komen", vervolgt Jordan. "Max vond, naar mijn mening, een goed excuus in de vorm van de aandrijfas. Christian (Horner, teambaas, red.) hield vol dat ze naar de data hebben gekeken en dat ze niks konden vinden. Jongens, kom op. We willen niet belazerd worden. Dit was een situatie waarin Max zijn positie vasthield, geen gezichtsverlies leed en de tweede plek pakte."

Eddie Jordan Foto: Carl Bingham / Motorsport Images

Teamorders

Coulthard deelt die visie van Jordan niet. "Ik denk dat Max te eerlijk is voor zoiets", oordeelt de Schotse oud-coureur. "Wat je ziet is wat je krijgt. Net als toen hij op de boordradio vroeg naar de snelste raceronde. Het team zei dat hij er niet aan moest denken, maar hij zei dat hij dat wel deed. Hij weet heel goed dat, zoals in 2021 in de laatste race toen hij op gelijke hoogte stond met Lewis Hamilton, dat ene puntje het verschil kan maken."

Coulthard benadrukt dat hij het perspectief van Jordan als oud-teambaas begrijpt, maar blijft bij zijn mening dat Verstappen oprecht was over de problemen met de aandrijfas. "Als Max iets zegt, dan meent hij dat ook. Als hij iets niet zegt, dan is dat omdat hij dat niet denkt." Wel geeft de oud-Red Bull-coureur toe dat hij, in de schoenen van de teambaas, zou besluiten om met teamorders te komen. "Ik zou dan niet willen dat ze met elkaar zouden racen, met het risico dat ze de auto's beschadigen. Het is een makkelijke een-twee en het is nog vroeg in het seizoen. Teamorders zijn toegestaan. Coureurs zijn goedbetaalde werknemers. Het is dan niet gek voor zo'n team om af en toe instructies te geven."

"Maar je hebt een tweevoudig wereldkampioen en iemand naast hem", vervolgt Coulthard. "Zonder hem zou je die twee titels niet hebben gewonnen. Dan vraag je wel veel van iemand door op de boordradio te komen om tegen Max te zeggen dat hij iets niet mag doen. Dan haal je het DNA weg dat hem juist zo geweldig maakt."