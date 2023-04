Red Bull overschreed in 2021 het budgetplafond, dat in dat jaar geïntroduceerd werd. De FIA kwam tot de conclusie dat Red Bull schuldig was aan een 'kleine overschrijding' van dit budgetplafond, waarop het bestuursorgaan de constructeurskampioen van 2022 een boete van 7 miljoen dollar oplegde en 10 procent minder windtunneltijd gaf. Teambaas Christian Horner sprak van een 'draconische straf' en op de achtergrond werd er al gezweet over de gevolgen van de straf.

Voorlopig zijn die echter nog niet te zien. Max Verstappen en Sergio Perez zijn de hoofdrolspelers tot dusver, met twee zeges voor de Nederlander en één overwinning voor zijn Mexicaanse teamgenoot. Teams als Aston Martin, Ferrari en Mercedes komen er niet aan te pas en weten dat ze een inhaalslag te maken hebben om de RB19 te verslaan.

Volgens voormalig F1-teambaas Jordan hebben de financiële regels van de Formule 1 daarom 'niet het gewenste effect' gehad. "Het budgetplafond is een farce", wordt Eddie Jordan geciteerd door The Independent. "Als je tegenwoordig regels oplegt, zullen ze deze omzeilen. Als je enkele regels in iemands gezicht duwt, zijn ze er om te omzeilen. Ik snap het budgetplafond niet omdat het, denk ik, vrijwel onmogelijk is om toezicht te houden. Ik kan dus niet zeggen of het oneerlijk was voor Red Bull, maar het had niet het gewenste effect, want kijk maar wat ze gedaan hebben", doelt de Ier op het feit dat het team opnieuw de sterkste is. Hij deelt daarmee de mening van Ferrari-teambaas Frederic Vasseur, die recent stelde dat de straf van Red Bull te licht was.

Jordan verwacht dat de andere negen teams een 'ontmoedigende uitdaging' staat te wachten om Red Bull in te halen. "Het is wel veel gevraagd voor iemand om het tegen Red Bull op te nemen", stelt de 75-jarige Jordan. "Ik zou graag zeggen dat het nog te vroeg is, maar mijn hart zegt me dat dit een gedane zaak is. Ik zie gewoon niemand met de kracht, kennis, snelheid, capaciteit en met name de coureurs van Red Bull."