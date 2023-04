Red Bull Racing overschreed in 2021 het budgetplafond en werd op meerdere manieren gestraft. De aerodynamische testtijd (CFD- en windtunnel-simulaties) werd twaalf maanden met tien procent verlaagd en is in oktober 2022 ingegaan. Daarnaast kreeg de formatie een fikse geldboete. Ondanks die extra handicap domineert Red Bull de Formule 1 voorlopig nog altijd.

"Dit noem je geen straf", antwoordt Vasseur op de vraag of hij verrast is dat Red Bull er desondanks goed van af is gekomen. "Hij was te laag. Als je bedenkt dat we in een seizoen in principe iets minder dan een seconde verbeteren, dan is tien procent slechts een tiende, maar het is waarschijnlijk nog minder aangezien het geen lineaire progressie is. Daarnaast mag dat geld op andere vlakken weer worden uitgeven. Voor mij betekent dit dat de straf marginaal is."

De Fransman stipt aan dat de mannen en dames in Milton Keynes bijvoorbeeld meer geld kunnen besteden aan het lichter maken van de RB19. "Ik ben er dus vrij zeker van dat het geen groot effect gaat hebben. Helemaal als je bedenkt dat je aan het begin van het seizoen een voordeel hebt, omdat je het jaar ervoor meer hebt uitgegeven. Ik zeg niet dat ze geen goed werk hebben geleverd, want ik vind dat ze dat juist wél hebben gedaan. Ik probeer geen excuus te vinden, dat niet. Alleen als je me vraagt of de straf te licht is, dan zeg ik ja."

DRS-effect Red Bull

Volgens de Ferrari-teambaas is de RB19 aanzienlijk sneller zodra de achtervleugel open gaat. Het DRS-systeem van de Oostenrijkers is iets dat de aandacht trekt van de concurrentie. "Bij hun is het effect van DRS enorm", merkt de chef op. "We moeten achterhalen hoe ze dat gelukt is. Vorig jaar was het nóg duidelijker te zien. Het gat is nu ietsje gedicht, alleen moet het nog beter." Daarnaast is Red Bull in de Grands Prix sterker dan in de kwalificatie, iets dat Ferrari ook graag wil. "Dat hebben we inderdaad gezien tijdens de eerste drie weekends, al hebben we nog niet echt alle soorten circuits gehad. We hebben wel het idee dat we niet ver weg zijn en in staat zijn om met ze te vechten voor een plekje op de voorste startrij. Het is in de race alleen moeilijker."

In Maranello is de Grand Prix van Australië, die Ferrari met slechts een auto reed door de vroege uitvalbeurt van Charles Leclerc, geanalyseerd. "Op basis van cijfers was het verschil in Melbourne wel een stukje kleiner. Dit komt waarschijnlijk ook doordat de coureur de wagen op de limiet kon rijden door onder andere verschillende brandstofniveaus en verschillende banden. Als je een auto hebt die teveel piekt, dan kun je in de kwalificatie nieuwe banden waarschijnlijk maar een ronde onder controle houden. Na vijf setjes zacht in een kwalificatie weet je de balans wel. In de race gaat het vooralsnog wat lastiger, maar we zijn de laatste weken wel steeds meer die kant opgegaan."

Carlos Sainz kreeg na de Australische GP een tijdstraf voor het veroorzaken van een aanrijding in de slotfase. Het team heeft bekendgemaakt die tijdstraf nu alsnog aan te vechten.