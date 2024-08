De eerste F1-race van Yuki Tsunoda: "I got fucking traffic!"

Het is maart 2021. Nederland is al enige weken in lockdown, de hele wereld draagt nog altijd mondkapjes en in Melbourne wordt voor de tweede keer op rij de Grand Prix afgelast vanwege het coronavirus. In Bahrein is de organisatie van de lokale Formule 1-race wel bereid om het risico aan te gaan en besloten wordt om de openingsrace van het F1-seizoen in het Arabische koninkrijk af te werken.

De koningsklasse van de autosport verwelkomt op het Bahrain International Circuit drie nieuwkomers: Mick Schumacher en Nikita Mazepin vormen het onervaren rijdersduo van het Haas F1-team en bij AlphaTauri stapt Yuki Tsunoda in. De Japanner – nog net 20 jaar jong – is overgekomen uit de Formule 2, de opstapklasse waarin hij in 2020 heerlijke duels uitvecht met Schumacher en Mazepin. Waar die laatste twee coureurs echter twee seizoenen doorbrengen in F2 en dus veel meer ervaring hebben, is Tsunoda slechts één seizoen actief in het voorportaal van de Formule 1.

Yuki Tsunoda op het podium in de Formule 2. Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

In dat jaar laat hij met drie overwinningen een onuitwisbare indruk achter op Helmut Marko, de man die bij Red Bull de lakens uitdeelt en bepaalt wie waar rijdt. De Oostenrijker bepaalt dat Tsunoda bij AlphaTauri de definitief uit de gratie geraakte Daniil Kvyat vervangt. Marko is meteen onder de indruk als Tsunoda goed voor de dag komt tijdens de wintertest, eveneens in Bahrein. "Onze Yuki Tsunoda is nog maar twintig jaar oud hè en heeft nog maar anderhalve dag in de nieuwe auto gezeten", zegt Marko destijds tegen het Duitse RTL. "Hij heeft een sensationele prestatie neergezet, echt sensationeel."

Waar Marko de loftrompet steekt over zijn Japanse vondst, zijn de volgers van de Formule 1 kritischer. Zo schrijft Motorsport.com in maart 2021: "Wel moet worden aangetekend dat de jongeling veelvuldig DRS gebruikte en in de slotfase meerdere (en ook nieuwe) sets softs onder zijn bolide kreeg, puur om hem te laten wennen aan het kwalificatieformat in de Formule 1." De algehele tendens is dat Tsunoda weliswaar een ruwe diamant is, maar dat hij zijn stoeltje vooral te danken heeft aan zijn banden met Honda, de motorleverancier van Red Bull en AlphaTauri. De kritiek verstomt tijdens de vrijdagtraining voor de GP van Bahrein. Tsunoda wordt veertiende in VT1, maar klokt een uitstekende zevende tijd in VT2, twee tienden sneller dan teamgenoot Gasly.

Na afloop van de vrijdag gaat het echter niet over het rondje 1.31.294 van Tsunoda, maar over zijn klare taal over de boordradio. Dat hij tekeer kan gaan was de volgers van de Formule 2 ook al opgevallen, maar ook in F1 is hij niet op zijn mondje gevallen. "Like, come on! I got fucking traffic!”, roept hij in de eerste oefensessie over de boordradio. Na afloop van de sessies zegt hij daarover: "Ik probeer kalmer te worden, want dit is namelijk mijn grootste zwakte. Ook mentaal helpt het niet. Vorig jaar vloekte ik heel veel en daardoor verloor ik mijn focus. Daarom probeer ik minder te vloeken. Maar ja, ik werd een klein beetje te emotioneel tijdens de eerste training." Lachend. "Maar in de tweede training heb ik helemaal niet gevloekt, dus dat was een goede verbetering vergeleken met de eerste training!"

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Foto door: Charles Coates / Motorsport Images

Tsunoda begint de harten van het F1-journaille te veroveren en als hij twee dagen later in zijn debuutrace op de negende plaats finisht, is men om. Hoewel hij zelf niet helemaal tevreden is – "Ik ben blij, maar ook een beetje teleurgesteld omdat ik in de eerste ronde te veel posities heb verloren" – is de paddock definitief verkocht. Formule 1-baas Ross Brawn vindt het moedig van Red Bull om de coureur na slechts één Formule 2-seizoen te promoveren naar de koningsklasse en stelt dat Tsunoda wel de beste rookie is van de afgelopen jaren. “Ik ben erg onder de indruk van Yuki Tsunoda. Ik heb hem dit weekend voor het eerst ontmoet en het is een indrukwekkend ventje”, schrijft de Engelsman in zijn column voor F1.com. "Hij zorgt voor het nodige vermaak en zijn taalgebruik in de wagen is pikant. Hij liet een aantal briljante dingen zien tijdens de race en dat is een goed teken. Hij was pas zijn eerste race. Volgens mij is hij de beste rookie die de afgelopen jaren gedebuteerd is."

Ook AlphaTauri-teambaas Franz Tost – inmiddels opgevolgd door Laurent Mekies – is lyrisch. "Yuki is een buitengewoon talent", prijst Tost bij het Duitse Sport1 zijn pupil. "Je moet zijn rijvaardigheid op het allerhoogste niveau prijzen. Hij is zeer vastberaden, hij is gefocust, hij heeft het nodige zelfvertrouwen. Hij is mentaal zeer sterk. Dat heeft hij in het verleden al bewezen. Je moet niet vergeten dat hij nog maar twee jaar geleden van Japan naar Europa kwam, meteen in de Formule 3 reed en daar heel goede resultaten behaalde, zelfs races won.” Tost voorspelt Tsunoda dan ook een grote toekomst. "Wat belangrijk is met Yuki is dat de leercurve steeds hoger wordt. Je vertelt hem niet iets wat zijn linkeroor ingaat en zijn rechteroor weer uitkomt, het blijft in zijn hersenen hangen. Hij is echt leergierig. En hij brengt het in praktijk, onmiddellijk. En dat is een heel beslissende stap. Hij zal zeker wereldkampioen worden."