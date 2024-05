De eerste F1-race van Charles Leclerc: Degelijke start van veelbelovende carrière

Dat Charles Leclerc in 2018 in de Formule 1 mag debuteren mag geen verrassing heten. De Ferrari-junior heeft net een uitstekend Formule 2-seizoen afgewerkt waarin hij nummer twee Artem Markelov op maar liefst 72 punten heeft gezet. Vooral zijn indrukwekkende inhaalrace tijdens de sprint in Bahrein zorgt voor veel interesse in de rijderskunsten van de Monegask. Ferrari kiest ervoor om het aanstormende talent ervaring op te laten doen bij Alfa Romeo Sauber. De twee teams werken nauw met elkaar samen en daardoor is de keuze van Ferrari logisch te verklaren.

Het debuut vindt plaats op het circuit van Albert Park, wat in 2018 de seizoensopener is. Onbekend terrein voor Leclerc, wat de uitdaging nog groter maakt om indruk te maken bij zijn debuut. Het wordt nog moeilijker vanwege het feit dat Sauber niet echt een denderende auto aflevert. De eerste twee trainingen sluit Leclerc dan ook als langzaamste af. Wat de Monegaskische burger wel moed geeft, is dat de verschillen met de meer ervaren teamgenoot Marcus Ericsson in de tweede vrije training miniem zijn. Slechts een duizendste scheidt Leclerc van Ericsson. "Ik kan alvast verklappen dat ik heel veel geleerd heb vandaag. We werkten vooral aan het optimaliseren van de afstelling en in de tweede training voelde ik direct meer vertrouwen in de auto", verklaart een tevreden Leclerc. "Ik kijk er naar uit om morgen weer in de auto te zitten."

Charles Leclerc is niet heel snel, maar wel rustig tijdens de vrijdag in Australië Foto door: Sutton Images

De kwalificatiedag begint nat. Een nieuwe ervaring voor Leclerc, die tot dan toe nog niet op een nat circuit in een Formule 1-sessie heeft gereden. Sauber kiest er echter voor om hem wel een aardig aantal rondjes te laten wennen aan het natte asfalt. Toptijden worden er niet gereden, maar dat is ook het hele doel niet.

In Q1 lijkt Leclerc gelijke tred met Ericsson te kunnen houden. Uiteindelijk moet hij wel acht honderdsten toegeven op zijn Zweedse teamgenoot, maar zijn 1.24.636 is goed genoeg voor een achttiende stek op de startgrid. Sergey Sirotkin in de Williams en Pierre Gasly in de Toro Rosso worden daarmee achter zich gelaten. Na afloop van de kwalificatie is Leclerc echter niet echt blij. "Ik maakte in bocht 4 een foutje, wat mij een plek in Q2 kostte. Dat is zonde, maar het is nu nog maar de eerste ronde van het seizoen", verzucht de toen 20-jarige. "Vanaf nu moet ik me verbeteren. Morgen is de eerste keer dat ik in een F1-race deelneem, daar kijk ik enorm naar uit."

Debuut naar behoren

Leclerc begint de race dus vanaf een achttiende stek. Terwijl voor hem van alles gebeurt, heeft de Sauber-coureur de volledige controle en laat hij zich niet van de wijs brengen. Onder andere de mislukte pitstops van Haas, waar Kevin Magnussen én Romain Grosjean met loszittende wielen weer het asfalt op worden gestuurd, zullen veel lezers zich nog wel herinneren. Leclerc krijgt dat zijdelings mee en baant zich een weg naar een dertiende plek. Dat is niet alleen te danken aan een goede strategie van Sauber, maar de coureur passeert ook nog een aantal concurrenten. "De start was niet ideaal. Ik had alle concurrenten voor me en moest me langzaam een weg door het veld banen", vertelt Leclerc na afloop van de race. "Het lukte me om een aantal auto's in te halen dat was leuk. Overall was het een goed weekend. Vanaf vrijdag zijn we steeds beter geworden en dat geeft ons een goed beginpunt [voor de rest van het seizoen]."

Leclerc maakt die woorden waar. In totaal scoort hij in 2018 39 punten, maar liefst 30 meer dan Ericsson. Zijn beste resultaat is een zesde plek tijdens de GP van Azerbeidzjan, waar hij in een bizarre race - met onder andere de crash van Red Bull-coureurs Max Verstappen en Daniel Ricciardo - naar een zesde plek snelt. Na zijn debuutseizoen stapt hij in 2019 over naar Ferrari. Sindsdien is Leclerc een vaste waarde bij de Scuderia. Ondertussen staan er 5 overwinningen en 33 podiumplaatsen achter zijn naam en werd hij in 2022 vice-wereldkampioen achter Verstappen.