Als jong racetalent zet Lando Norris zich in 2016 in de schijnwerpers door de Formule Renault 2.0 Eurocup en NEC op zijn naam te schrijven. Het levert hem dat jaar ook de McLaren Autosport BRDC-prijs op en hij maakt vanaf 2017 deel uit van het opleidingsteam van McLaren F1. "Ik beschouw Lando als een fantastische kandidaat", zegt McLaren-CEO Zak Brown bij de aanstelling van Norris. "Het was een indrukwekkend volwassen prestatie en we zullen hem dit jaar ontwikkelen als onderdeel van ons simulatorteam, waarbij hij een directe en belangrijke bijdrage levert aan ons Formule 1-team en tegelijkertijd zijn technische feedbackcapaciteiten aanscherpt en verbetert."

In 2017 maakt hij de overstap naar de Formule 3 en met negen zeges uit dertig races gaat hij ook daar met de titel aan de haal. McLaren beloont Norris' sterke seizoen eind 2017: hij wordt benoemd tot officiële test- en reservecoureur van het F1-team. In die rol krijgt hij in 2018 enkele weekenden de kans om tijdens een vrije training in actie te komen. Op het circuit van Spa-Francorchamps, wat hij als een thuiscircuit beschouwt omdat zijn moeder Belgisch is, maakt hij zijn eerste meters tijdens een F1-weekend. Een jaar later mag hij dat op alle 21 circuits doen: Norris is gepromoveerd naar het F1-team en wordt de teamgenoot van Carlos Sainz in 2019.

Aan de vooravond van de Grand Prix van Australië maakt Norris duidelijk dat hij uitkijkt naar zijn eerste F1-race, maar hij is ook zeker zenuwachtig. "Het enthousiasme overstemt heel veel, maar ik ben ook zenuwachtig. Het is intimiderend als je denkt aan hoeveel mensen zullen toekijken", zegt hij met een lach. "Het is mijn eerste race in de Formule 1. Het hele team in Woking zal kijken naar mijn onboards en de data, of proberen mij te ondersteunen op welke manier dan ook. Er staat veel druk op me om te presteren. Het is nu werk, ik doe het niet voor de lol. Ik kijk wel uit naar de ervaring en kan niet wachten op de race."

Het moment koesteren

Op de vrijdag begint Norris rustig aan met de achttiende tijd in de eerste vrije training, op zeven tienden van teamgenoot Sainz. Op diezelfde positie is Norris ook te vinden in VT2, dit keer met zes tienden achterstand op de Spanjaard. Als Norris een dag later opnieuw op P18 eindigt in VT3, lijkt er een duidelijke trend te vinden in zijn prestaties. De McLaren oogt niet snel genoeg voor een plek in de top-tien, wat Sainz aantoont met P13 als beste resultaat in de vrije trainingen. Toch slaagt Norris erin om te verrassen in de kwalificatie.

In Q1 springt Norris zelfs kort naar de derde tijd terwijl Sainz even naar de twaalfde plek gaat, maar uit Q2 geduwd wordt en van P18 aan de race moet beginnen. Norris overleeft ook Q2 en gaat dus redelijk onverwacht door naar Q3 om te strijden voor een startplek in de top-tien. In Q3 staat Norris negende wanneer de finishvlag uithangt, maar hij verbetert zijn tijd en gaat naar de achtste plek - geen slechte start van het weekend voor de debutant. "Het was ons doel om gewoon Q2 te bereiken", zegt Norris na afloop tegen Sky F1. "Ik was zo nerveus en dat haalde bijna alle plezier weg! Maar dat plezier komt als ik eenmaal een ronde heb afgewerkt waar ik blij mee ben en zie hoe blij het team is. Ik heb het gevoel dat ik echt alles eruit gehaald heb. We moeten hard werken om deze Q3's vast te houden. Vandaag was geen one-off, maar het gaat ook niet elke keer gebeuren. Ik moet dit koesteren. Voor nu ben ik heel blij, maar we gaan een lange dag tegemoet."

Lando Norris maakt indruk met de achtste tijd in zijn eerste F1-kwalificatie. Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Niet trots

Vanaf die achtste positie heeft Norris dus goed uitzicht om punten te kunnen scoren in zijn debuutrace. Helaas voor de 19-jarige Brit zou het niet zo lopen. Hij heeft een prima race, maar komt na zijn pitstop achter Antonio Giovinazzi terecht. De Italiaanse coureur rekt zijn stint en zijn tempo is dus niet heel indrukwekkend. Inhalen op Albert Park is een uitdaging en dus zit Norris vast achter de Alfa Romeo. Dat maakt het voor de concurrentie makkelijker om een pitstop te maken en vóór Norris de baan op te komen. Hij komt uiteindelijk wel voorbij aan Giovinazzi, maar het is dan al te laat: er zit niet meer in dan de twaalfde plek - geen punten dus.

"Het was te laat", geeft Norris na afloop toe. "Het kostte me duidelijk posities ten opzichte van [Daniil] Kvyat en [Lance] Stroll, waardoor ik uiteindelijk naast de punten greep. Ik ben een beetje geïrriteerd omdat er veel meer potentie was. De auto had de snelheid om in de top-tien te eindigen. Ik heb in feite iedereen in de steek gelaten, dus ik moet ervoor zorgen dat dat niet nog een keer gebeurt", is het McLaren-talent duidelijk teleurgesteld. "Er was een kans om in de punten te eindigen, zeker met de uitvalbeurten van Daniel Ricciardo en Romain Grosjean, twee sterke jongens waarvan er één voor ons reed."

Een karaktertrekje van Norris wordt snel duidelijk: de Brit is zeer zelfkritisch, iets wat vandaag de dag nog altijd het geval is. Ook na zijn debuutrace is hij hard voor zichzelf. Gevraagd of hij trots was op zijn prestatie, antwoordt hij: "Op mezelf, niet zo. Op het team ben ik vrij trots. Ik had een best goede auto vandaag. Niet perfect, maar er was genoeg snelheid om in de top-tien te eindigen. Ik maakte gewoon een paar fouten waardoor ik erbuiten viel, daarom ben ik niet zo blij als gisteren. Het is gewoon fijn om die eerste race achter de rug te hebben. Ik was best nerveus, maar na de finish redelijk tevreden."

In de jaren die volgen komt Norris een aantal keer in de buurt van de zege, met de Grand Prix van Rusland van 2021 als grootste gemiste kans. Het is lang wachten op die eerste zege, maar in de Grand Prix van Miami van 2024 - zijn 114e race namens McLaren - slaagt hij er dan eindelijk in.