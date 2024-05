In de kartwereld zingt lange tijd één naam rond die wel eens snel de Formule 1 zou kunnen bereiken: Max Verstappen. Hij wint bijna alle kartkampioenschappen waaraan hij deelneemt en maakt de overstap naar de formulewagens met de Florida Winter Series - een kampioenschap van de Ferrari Driver Academy - en de Formule 3 in 2014. Hij moet genoegen nemen met de derde plaats in de Formule 3, maar dankzij 10 zeges uit 33 races komt de jonge Nederlander al snel op de radar van grote Formule 1-teams te staan. Mercedes heeft nadrukkelijk interesse, maar kan hem nog geen F1-zitje beloven. Bij Red Bull Racing kan dat wel dankzij zusterteam Toro Rosso, waar hij in 2015 mag rijden als hij deel gaat uitmaken van het Red Bull-opleidingsteam. Dat gebeurt ook: in augustus 2014 maakt Red Bull bekend dat Verstappen het Oostenrijkse merk per direct vertegenwoordigt.

Het resulteert, na het behalen van de verplichte superlicentie, in een deelname aan de eerste vrije training voor de Grand Prix van Japan in 2014. Het is een prima sessie voor Verstappen die de twaalfde tijd noteert, maar wel vlak voor het einde van de sessie zijn Toro Rosso aan de kant moet zetten vanwege motorproblemen. Hij moet daarna enkele maanden wachten tot zijn echte Formule 1-debuut tijdens de Grand Prix van Australië 2015, tevens het debuut van teamgenoot Carlos Sainz junior.

Verstappens jonge leeftijd voor zijn F1-debuut wakkert wel een discussie aan binnen de FIA of er een leeftijdsgrens moet komen. Max Verstappen gaat namelijk met 17 jaar, 5 maanden en 15 dagen zijn F1-debuut maken in Melbourne, waarmee hij de jongste F1-coureur ooit wordt. De FIA besluit een leeftijdsgrens in te stellen van 18 jaar, maar die regel gaat pas vanaf 2016 in. Verstappen wordt daar dus niet de dupe van, maar kan wel begrijpen waarom de FIA ingrijpt. "Iemand van 15 of 16 jaar is nog niet klaar voor de Formule 1. Die moet karten", zegt hij tegen ANP. "Ik begrijp dus wel dat de internationale federatie wil voorkomen dat teams nog jongere coureurs contracteren. Maar ik ben wel blij dat ik al een contract heb", grapt de Toro Rosso-coureur.

In rook op

Het eerste F1-weekend van Max Verstappen wordt gekenmerkt door veel grote verhaallijnen die zich op de achtergrond afspelen. Manor Marussia is in de winter van de ondergang gered, maar komt zeer slecht voorbereid naar Melbourne. Het team heeft Will Stevens en Roberto Merhi aangesteld als coureurs, maar zij halen de kwalificatie niet eens. De Manor rijdt geen enkele meter in de vrije trainingen, neemt niet deel aan de kwalificatie en ontbreekt daarom in de race. Het startveld bestaat dus uit maximaal achttien coureurs. Te midden van die kwestie vecht Giedo van der Garde een besluit van Sauber aan om Felipe Nasr en Marcus Ericsson te laten racen, terwijl hem in 2014 een zitje beloofd zou zijn voor 2015. Hij wint de zaak uiteindelijk wel, maar hij komt dat jaar niet in actie namens het Zwitserse team. Bovendien ontbreekt Fernando Alonso in Albert Park bij McLaren door hersenschuddingsverschijnselen na een incident tijdens de testdagen. Hij wordt vervangen door reservecoureur Kevin Magnussen.

Zo lijkt de jonge Verstappen alle krantenkoppen te gaan domineren in zijn debuutweekend, maar hij kan relatief rustig onder de radar blijven. Al direct in de eerste vrije training rijdt hij zich in de schijnwerpers door de zesde tijd op de klokken te zetten, maar teamgenoot Sainz is dan iets rapper met de vierde tijd. Na een moeizamere tweede training staat Verstappen in de derde training meer in de buurt van de Spanjaard, wat een spannende kwalificatie oplevert. Verstappen blijft echter steken op de twaalfde plaats, terwijl Sainz Q3 bereikt en daar de achtste tijd noteert.

Op zondag rijden de twee Toro Rosso-coureurs een prima race, maar beiden krijgen met ellende te maken. Sainz verliest kostbare tijd in de pitstraat, waar hij van de zesde naar de negende plaats zakt door problemen met het linker achterwiel. Verstappens probleem is een stuk groter: in ronde 32 van 58 meldt hij op de boordradio dat er rook in de cockpit is en hij krijgt de opdracht van engineer om zijn auto aan de kant te zetten. Zo komt Verstappens F1-debuut vroegtijdig ten einde door een kapotte Renault-motor.

Max Verstappens F1-debuut komt vroegtijdig ten einde door motorproblemen. Foto door: Charles Coates / Motorsport Images

Redelijke start

"Ik ben erg teleurgesteld over dit resultaat", blikt Verstappen terug in gesprek met Verstappen.nl. "Het ging erg goed en als we hadden kunnen doorgaan, had ik op de zesde plaats kunnen eindigen. Mijn ritme was prima, het is jammer dat alles bergafwaarts ging na de pitstop. Er kwam rook uit de motor, maar we weten niet precies wat de oorzaak is. Het is daarom zinloos om boos te worden", blijft de 17-jarige koel.

Voor die problemen is Verstappen goed bezig. "Ik had een redelijke start en bleef uit de problemen. De eerste run op de mediums ging ook erg goed", stelt het Red Bull-talent. "Iedereen stond op de zachte band en ik kon ze nog redelijk bijhouden. Mijn race begon pas eigenlijk met de zachte banden, maar toen gaf mijn motor de geest. Strategisch gezien denk ik dat we de juiste keuze hebben gemaakt door op de mediums te beginnen en door te gaan op de zachte band."

Vader Jos baalt uiteraard van de uitvalbeurt. "Het is jammer dat Max in zijn debuutrace moest uitvallen door motorproblemen", zegt Jos. "Tot dat moment liet hij een solide prestatie zien en had hij zelfs verder kunnen komen. Ondanks dat was het al met al een goed weekend in Melbourne. Max heeft geen fout gemaakt en heeft tot de motorproblemen een sterke prestatie neergezet." Ook al heerst de teleurstelling, ziet Verstappen senior ook nog genoeg lichtpunten. "Ondanks wat er is gebeurd, ben ik erg blij met het racedebuut van Max. Dat ben ik echt. Toro Rosso heeft een ongelofelijk goede auto gebouwd, daar ben ik erg blij om. We missen alleen pure topsnelheid op de rechte stukken. Het is wat het is, maar het belangrijkste is dat Max zoveel mogelijk leert en zoveel mogelijk ervaring opdoet. Daarom rijdt hij ook voor Toro Rosso."

Dat is echter van relatief korte duur. Na iets meer dan een seizoen besluit Red Bull om Verstappen naar het topteam te promoveren om de kwakkelende Daniil Kvyat te vervangen. Dat blijkt direct een goede beslissing te zijn, want Verstappen profiteert optimaal van de crash tussen Mercedes-teamgenoten Lewis Hamilton en Nico Rosberg door de Grand Prix van Spanje te winnen. Hij wordt daarmee de jongste Grand Prix-winnaar ooit -- en de rest is geschiedenis.