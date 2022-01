Robson: Rijstijl Russell zit tussen Hamilton en Button in

Drie jaar lang heeft George Russell in de relatieve luwte kunnen rijpen bij Williams, maar in 2022 gaat het eindelijk gebeuren: hij mag naast Lewis Hamilton plaatsnemen bij Mercedes. Hoofd vehicle performance Dave Robson van Williams kent de werkwijze en de rijstijl van beide coureurs, nadat hij in 2010 bij McLaren als race-engineer aan de slag ging voor Hamiltons toenmalige teamgenoot Jenson Button. In hoeverre vallen de Britse zevenvoudig wereldkampioen en zijn landgenoot met elkaar te vergelijken.

“Een goede vraag. Ik denk dat Jenson en Lewis behoorlijk verschillend waren en qua rijstijl is ook George weer anders. Hij zit een beetje tussen beide in. Tot op zekere hoogte draait het om het gebruiken van de banden en die zijn anders geworden, dus ik weet niet hoe de stijl van Lewis tegenwoordig is”, vertelt Robson. Hij heeft er vertrouwen in dat Russell zich op een goede manier kan laten zien. “Het belangrijkste is dat George in staat is om zich aan te passen. Hij rijdt vrij instinctief en ik denk dat hij zich blijft verbeteren. Hij heeft het talent.”

Andere dynamiek in strijd aan het front

Dat aanpassingsvermogen gaat Russell volgens Robson ook nodig hebben in zijn eerste jaar bij Mercedes, dat in de Formule 1 al jaren meedraait in de top. De coureur uit King’s Lynn reed daarentegen ruim twee jaar achteraan zijn ronden, terwijl hij dit jaar de aansluiting bij de middenmoot vond. Pas één keer reed Russell in een race vooraan mee: dat was tijdens de GP van Sakhir van 2020, toen hij bij Mercedes inviel voor de met corona besmette Hamilton. “Ik denk dat de weekenden voor deze mannen anders zijn dan voor anderen”, weet Robson. “Dat geldt vooral op zaterdag, maar de hele dynamiek van de race is anders als je aan het front meedoet.”

Robson betoogt dat Russell veel geleerd heeft van zijn tijd bij Williams, maar dat hij er nog niet is. “Er is geen twijfel dat hij nog meer moet leren, want werken bij Mercedes is een ander verhaal dan bij ons. Maar als het aankomt op zijn stijl en houding, dan is hij absoluut niet minder dan deze twee [Hamilton en Button]. Zijn werkethiek en de manier waarop hij het team samenbrengt, samen met zijn skills en zijn zelfvertrouwen in het nemen van beslissingen, dat zijn de echte sleutelfactoren”, aldus Robson. “Hij heeft het talent om de auto te besturen. Er zijn genoeg mensen die dat talent ook hebben, maar hij heeft ook alles om het beste uit het team te halen en op cruciale momenten onder druk de juiste besluiten te nemen.”