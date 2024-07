Waar Yuki Tsunoda nog een punt in de wacht sleepte voor RB F1, kwam Daniel Ricciardo in de Grand Prix van Groot-Brittannië niet verder dan de dertiende plek. Hij eindigde ver achter zijn teamgenoot en op een ronde achterstand van racewinnaar Lewis Hamilton. Na de race zoekt de Australiër naar verklaringen voor zijn tegenvallende tempo op Silverstone. "Hopelijk zit er een groot gat in mijn auto dat ik nog niet heb gezien en is dat de reden waarom we zo langzaam waren", probeert hij er nog een luchtige spin aan te geven. "Maar als team hadden we zeker moeite hier. Ik bedoel, kijk maar naar Williams. Aan het einde van de stint reed Sargeant weg bij mij en volgens mij haalde Albon Tsunoda nog in. Yuki heeft een punt gepakt en heeft het goed gedaan, maar als team waren we dit weekend niet heel competitief."

Ricciardo erkent wel dat hij meer moeite had in de race dan teamgenoot Tsunoda. "Ik weet nog niet helemaal waarom. Er waren momenten dat mijn engineer me informeerde dat ik acht tienden langzamer was", legt de achtvoudig Grand Prix-winnaar uit. "Ik was best verrast om dat te horen, want ik had het gevoel dat ik een goede ronde had gereden. Waarschijnlijk [ben ik] verdwaald, wat betreft het racetempo." Naar eigen zeggen had hij niet genoeg grip en geen goede balans toen de baan droog was. "Maar deze circuits hebben ons een beetje blootgesteld en andere teams hebben goede updates meegenomen. Dat is ook de realiteit en waarom ik meer moeite had dan Yuki. Maar zoals altijd maak ik aantekeningen tijdens de race en deel ik die met het team om te proberen te begrijpen waarom dat zo is, waarom ik voelde wat ik gevoeld heb."

RB F1 hoopte de afgelopen races een stap vooruit te zetten dankzij updates, maar in plaats daarvan lijkt het team juist met meer vraagtekens te zitten. In Barcelona leverde het duidelijk geen vooruitgang op, terwijl de race op Silverstone niet veel beter verliep. Ricciardo ziet deze periode als cruciaal voor de ontwikkeling van de auto en het verloop van dit seizoen. "Dit zou echt een omslagpunt kunnen zijn", stelt hij. "Elk moment is belangrijk in de Formule 1. Deze update, onze correlatie en ons begrip ervan kan bepalen wat we met de volgende update doen en hoe goed we deze begrijpen. En wat we nu hebben geleerd, zal bepalen waar onze auto in oktober en november staat. Het is dus echt een belangrijke periode voor ons. Ik ben natuurlijk geen engineer of aerodynamicus, maar op dit soort momenten voel ik de plicht als coureur om zo veel mogelijk te geven als ik kan. Gevoel, feedback, het positieve, het negatieve, vergelijkingen met andere auto's: alles om tot een zo goed mogelijk begrip te komen van waarom we nu staan waar we staan."