Een paar dagen na de clash tussen Max Verstappen en Lando Norris tijdens de Formule 1-race in Oostenrijk wordt er nog veel over het moment gesproken. Op het circuit van Silverstone, waar dit weekend de Grand Prix van Groot-Brittannië wordt het gehouden, is het incident het gesprek van de dag. Ook RB-coureur Daniel Ricciardo wordt tijdens de mediadag naar zijn mening over het voorval gevraagd. De Australiër is duidelijk: "Ik heb het idee dat het wat wordt opgeblazen."

Volgens Ricciardo was het ongelukkig dat de botsing - Verstappen en Norris kwamen met de achterwielen tegen elkaar - deze gevolgen had. "Negen van de tien keer kom je hier ongeschonden uit. Ze waren al een paar keer met elkaar in gevecht", zegt de oud-teamgenoot van Verstappen tegen onder andere Motorsport.com. "De hoek waaronder ze elkaar raakten, was duidelijk ongelukkig. Ze kwamen tegelijkertijd de bocht in en het incident maakte een einde aan de race van Lando. Wat er vervolgens van is gemaakt, is denk ik groter dan wat er zich daadwerkelijk op de baan heeft afgespeeld. Ik heb niet het idee dat dit te ver ging. Was het op de limiet? Dat wel."

Riccardo denkt dat deze incidenten horen bij het vechten voor de zeges. "Dit soort dingen kun je verwachten, en dan wil ik niet per se Max uitlichten", begint de man uit Perth. "Wanneer je vecht voor de overwinning, kun je dan verwachten dat er harder wordt gevochten dan in een gevecht om P15? Ik denk in alle eerlijkheid wel. Dat hoort erbij. Ik zeg hiermee overigens niet dat alles volgens het boekje is gegaan."

"Verstappen is volwassener geworden"

Het is tegelijkertijd niet de eerste keer dat Verstappen bij een incident betrokken is geraakt. De Nederlander lag vooral in het begin van zijn carrière regelmatig in de clinch met de concurrentie. "Hij houdt zich op de baan niet in en dat wordt door veel fans gewaardeerd. Is hij de afgelopen jaren volwassener geworden? Dat zeker", vervolgt Ricciardo. "Hij zit niet meer de hele tijd in dit soort situaties. Ik denk niet dat we het hier per se over moeten hebben, misschien dat we morgen in de rijdersbriefing dat nog wel doen. Maar zoals ik al zei, het was vooral ongelukkig en het was niet gevaarlijk."