Enkele maanden na zijn comeback in de Formule 1 heeft Daniel Ricciardo op sensationele wijze zijn eerste punten van het seizoen gescoord. De Australiër stapte halverwege het seizoen in Hongarije in de AT04, waar Nyck de Vries plaats moest maken na een reeks tegenvallende resultaten. Na slechts twee GP’s mocht Ricciardo weer toekijken vanaf de zijlijn, aangezien hij op Zandvoort in de Hugenholtzbocht op ongelukkige wijze zijn hand brak. De achtvoudig racewinnaar maakte vorige week in Texas zijn rentree, maar in Mexico liet hij zich voor het eerst weer gelden. De 34-jarige coureur zette zijn AlphaTauri op een spectaculaire vierde plaats op de startgrid. Op zondag kon hij deze knappe prestatie omzetten tot een P7, AlphaTauri's beste resultaat van het jaar tot dusver.

“Het was het weekend waar ik van droomde”, vertelt Ricciardo na afloop van de race aan Sky Sports. “Ik voel me goed, beter dan dat zelfs. Ook opgelucht, want met twee racestarts… je houdt toch je adem in, omdat het zo’n lange run naar de eerste bocht is en er kan van alles gebeuren.”

Daniel Ricciardo verloor een plek in de openingsfase van de race, maar met zijn indrukwekkende racepace was hij in staat om Oscar Piastri en George Russell van zich af te houden. Een rode vlag door een harde crash van Kevin Magnussen gooide echter roet in het eten, waarna de Australiër enkele plekken verloor tijdens de herstart. “Het was de rode vlag die ons pijn heeft gedaan”, gaat Ricciardo verder. “Maar ik wil niet te egoïstisch overkomen, want het was een groot incident. Het veld kroop hierdoor natuurlijk weer in elkaar en het bracht enkele auto’s in staat om te switchen naar de mediums, die wij niet meer hadden. Maar om alsnog op P7 te eindigen met zes punten in de buidel, daar moeten we heel blij mee zijn.” In de eindfase van de race kwam de AlphaTauri-coureur zelfs nog dicht bij een inhaalpoging op Russell. “Het grote plaatje - om tegen het einde van de race te kunnen strijden met de Mercedes - maakt me dat nog blijer dan dat ik teleurgesteld ben dat ik niet als zesde ben geëindigd.”

De comeback van Daniel Ricciardo in Texas werd gehinderd door het sprintformat, waar de coureur uit Perth slechts één trainingssessie kreeg om terug in vorm te komen. In Mexico kreeg hij wel de tijd om een set-up te vinden waar hij zich comfortabel mee voelde. “Ik ben niet verbaasd dat we een goed weekend hadden, want ik was er gewoon klaar voor. Ik wist dat ik iets meer vertrouwen zou hebben door de richting die we met de afstelling zijn opgegaan.” Het Italiaanse team is door de zestal punten van Ricciardo van de laatste plaats geklommen tot een gedeelde achtste plaats, gelijk met Alfa Romeo. Haas is nu de nieuwe hekkensluiter van de ranglijst.