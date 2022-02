Door reisbeperkingen kreeg Daniel Ricciardo lange tijd niet de gelegenheid om naar Australië te vliegen. Dit betekende dat de McLaren-coureur zijn familie en vrienden sinds juni 2020 niet meer had gezien. Met name in de eerste seizoenshelft van 2021 resulteerde dit in symptomen die verdacht veel op heimwee leken, al was het volgens Ricciardo niet zo erg. Na de post-season test in Abu Dhabi sprong de coureur in het vliegtuig naar Australië, waar eerst een quarantaine van twee weken op het menu stond.

Tijdens de onthulling van de McLaren MCL36 vertelde Ricciardo dat hij mentaal weer beter in zijn vel stak na het bezoek aan zijn familie. De Australiër grapte ook dat het hem knapper had gemaakt. "Het was heerlijk om weer terug te zijn. Het ging niet zonder slag of stoot, aangezien ik eerst twee weken lang naar het hotelplafond staarde", aldus de achtvoudig Grand Prix-winnaar. "Daarna was ik vier weken thuis, waarin ik veel tijd doorbracht met familie. We deden niet veel, het was meer bijpraten. Het was de opfrisser die ik nodig had, al werd afscheid nemen er hierdoor niet eenvoudiger op. Toch was het de oplossing die ik nodig had en waar ik op sommige momenten in 2021 erg naar uitkeek."

Ricciardo vertrouwt op doorgaan Australische Grand Prix

Ricciardo bleef tijdens zijn quarantaine doortrainen. De Australische coureur regelde een fiets voor in zijn hotelkamer en bleef nauw contact houden met zijn trainer Michael Italiano. Als er weinig verandert, hoeft Ricciardo dit keer niet lang te wachten om terug te keren naar Australië. De Grand Prix op het circuit van Melbourne staat gepland in april. Het is de eerste keer sinds 2019 dat er weer geracet wordt op Australische bodem. In 2020 werd het weekend slechts een aantal uur voor de eerste vrije training geannuleerd.

De McLaren-coureur heeft er vertrouwen in dat de Formule 1 weer terugkeert in april en kijkt ernaar uit om de aangepaste lay-out te proberen. "Ik kijk er naar uit om weer naar mijn thuisland te gaan. De nieuwe lay-out ziet er cool uit. Mocht het inhalen daadwerkelijk beter worden met het nieuwe circuit en de nieuwe auto's, dan gaan we misschien wel een andere Australische GP krijgen dan we in voorgaande jaren hadden", besluit Ricciardo.