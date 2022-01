Hill: “Hamilton zal Russell wel een handje willen helpen”

De afgelopen vijf seizoenen was het binnen de Mercedes-gelederen over het algemeen vrij rustig. Lewis Hamilton was overduidelijk de eerste rijder, geflankeerd door Valtteri Bottas. De Fin klaagde zo nu en dan wel eens als hij plaats moest maken voor zijn teammakker, maar tot grootse uitbarstingen kwam het niet. In het verleden was dat wel eens anders, met Nico Rosberg aan de zijde van de Brit. Eerder in zijn loopbaan had Hamilton het bij McLaren ook al aan de stok met Fernando Alonso.

Komend jaar krijgt Hamilton in George Russell een jong toptalent naast zich. De zevenvoudig wereldkampioen liet eerder al weten zijn landgenoot te willen helpen de volgende Britse F1-kampioen te worden. Ook voormalig Formule 1-kampioen Damon Hill verwacht geen problemen. Op de vraag wat hij denkt van de samenwerking tussen Lewis Hamilton en George Russell, zei de Sky Sports F1-analist in gesprek met Motorsport.com: “Het wordt geweldig om te volgen. Ik weet zeker dat Lewis George zal aanmoedigen. Ik zie het niet fout gaan. Lewis ziet in dat zijn houdbaarheid in de sport korter is dan die van George, dus ik weet zeker dat hij een handje zal willen helpen als dat nodig mocht zijn. Waarschijnlijk is dat helemaal niet nodig. Het is aan George om te bepalen hoe hij het gaat aanpakken. Je kunt zo’n situatie benaderen met ‘hij is de vijand en ik ga hem een lesje leren’. Dat is met Lewis naast je misschien niet het slimste om te doen. Dus ja, we hebben heel wat om naar uit te kijken.”

Ook hoge verwachtingen van Lando Norris

De toekomst van de Britse autosport ziet er rooskleurig uit. Buiten het feit dat Hamilton nog tot eind 2023 onder contract staat bij Mercedes en Russell bij topteam Mercedes rijdt, ontwikkelt ook Lando Norris zich uitstekend. De jonge Brit was in 2021 al dicht bij zijn eerste overwinning en hoopt de komende jaren met McLaren door te stoten naar de top. Hill verwacht ook veel van hem: “Die jongen heeft ook alles wat nodig is. Hij steekt boven het maaiveld uit, snap je. George en Lando zijn allebei geweldige racers. Ze zijn heel erg sterk in de race en ook de kwalificatiesnelheid zit er goed in. Aan kop rijden vraagt echter ook andere dingen van een rijder, en dat moet niet ten koste gaan van je talent. Dat is een andere uitdaging. Maar het zijn allebei slimme gasten en ik weet zeker dat ze daarmee om kunnen gaan.”