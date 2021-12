Het Britse toptalent George Russell maakt volgend jaar eindelijk zijn opwachting bij topteam Mercedes. De 23-jarige vervangt Valtteri Bottas, die verkast naar middenmoter Alfa Romeo. Russell kan aan de zijde van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton enorm veel leren, maar zal ook gebrand zijn om direct zijn snelheid te laten zien. Door de positieve instelling en de werkethiek van Russell, plus het feit dat ze zich in verschillende fasen van hun carrière bevinden, verwacht Hamilton een goede samenwerking.

In gesprek met geselecteerde media, waaronder Motorsport.com, sprak Hamilton over de komst van zijn landgenoot: “Ik wil echt dat hij slaagt. Er komt een punt waarop ik deze sport vaarwel zeg. Hij is mijn teamgenoot en hij is de volgende Brit die ik een wereldkampioenschap wil zien winnen. Ik hoop echt dat ik, ondanks dat we concurrenten zijn en ik op de baan wil winnen, een positieve invloed kan hebben op hoe hij zich opstelt binnen het team. Ongeacht of dat nu de tijd is die hij uittrekt voor engineering, of hoe hij door de data loopt, of zelfs gewoon hoe hij op de baan rijdt.”

Vergelijking met debuut in 2007

De zevenvoudig wereldkampioen is dus niet te beroerd om zijn talentvolle landgenoot te helpen, al realiseert hij zich maar al te goed hoe graag Russell hem zal willen verslaan. Hamilton vergelijkt de situatie met zijn eigen entree in de Formule 1 in 2007, toen hij bij McLaren zijn debuut maakte aan de zijde van de meer ervaren en succesvolle Fernando Alonso. “George is een super getalenteerde jongeman en ik denk dat hij al veel respect krijgt. Er is op dit moment een mooie balans. Hij zal snel willen zijn. Hij zal zich willen laten zien en willen winnen, en al die dingen doen die je doet als je ergens nieuw begint. Ik herinner me toen ik het opnam tegen Fernando. Uiteraard wilde ik hem in de eerste race verslaan. Dus ik waardeer George en ik verwacht dat hij die mentaliteit ook heeft, anders is hij geen winnaar snap je? Ik verwacht dat hij die mentaliteit zal hebben.”