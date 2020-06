Williams wil voor einde zomer investeerder hebben gevonden

De financieel in zwaar weer verkerende stal uit Grove kondigde vanochtend aan dat het onderzoekt hoe het team de huidige crisis moet overleven. Daarbij wordt een verkoop van het team niet uitgesloten.

Hoewel het formele proces pas net is begonnen, zegt Williams dat het team niet al te lang wil wachten met het nemen van een beslissing. “We hebben geen tijdspad uitgestippeld, maar we willen het binnen drie tot vier maanden afronden. In de Formule 1 willen we zaken snel doen, toch? We hebben het idee dat we het in die tijdspanne kunnen regelen. Maar we hebben geld genoeg om het hele jaar door te kunnen racen, mits we dit jaar nog in actie komen.”

Een van de opties die Williams overweegt is een gedeeltelijke of complete verkoop van het team. Die laatste stap is een breuk met de lijn die Frank Williams altijd aanhield. De oprichter wilde het team altijd binnen de familie houden, maar de financiële tegenslagen zorgen voor andere prioriteiten, aldus zijn dochter. “Dit gaat niet over de familie Williams of 'Williams' verkopen. Dit gaat over het redden van de toekomst van dit team.”

“Wat Frank altijd heeft gedaan is er zeker van te zijn dat het team, de zaak en het personeel op nummer één staan. En dat doen we nu ook. Frank wil ook altijd zo competitief mogelijk zijn en één van de belangrijkste redenen waarom we dit doen is om geld aan te trekken, vervolgens op de beste mogelijke manier gebruikmaken van de nieuwe regels die volgend jaar ingaan en weer succesvol zijn. Dat is ons enige belang.”

Williams denkt niet dat het in de etalage plaatsen van het team een wanhoopsdaad is, na twee moeilijke seizoenen in de achterhoede van de Formule 1. “Ik geloof niet dat we wanhopig zijn. Ik denk dat dit het juiste is om te doen. De familie Williams heeft het team altijd op één gezet. Ik ben er dan ook echt van overtuigd dat onze zoektocht naar een investeerder absoluut overeenkomt met onze aloude filosofie: de toekomst van ons team en de mensen die voor ons werken beschermen.”

De invoering – volgend seizoen – van het budgetplafond en de introductie van de nieuwe auto's, moet Williams aantrekkelijk maken voor investeerders. “Dit is het moment [om geld te investeren] omdat we een enorme ambitie hebben om terug te keren naar waar we horen te staan, waar we in het verleden stonden. Dat kost geld en dus een investeerder die ons kan helpen bij het bereiken van onze ambities in de Formule 1.”

Ondanks de donkere wolken die zich boven het team samenpakken, houdt Williams de moed er in. “Ik zit hier vandaag echt met het volste vertrouwen in de toekomst van dit team en de mogelijkheid om weer succesvol te zijn. Dat komt omdat het hele speelveld aan het veranderen is. Het is absoluut het goede moment voor Williams om dit te doen”, vervolgt Williams die tot slot opmerkt dat ze er geen rekening mee houdt dat er geen investeerder wordt gevonden. “Ik heb er het volste vertrouwen in dat we de juiste investeerder zullen vinden.”

Met medewerking van Jonathan Noble