Sergio Perez sloeg in Brazilië sterk terug na zijn mislukte Mexicaanse Grand Prix-weekend. Teamgenoot Max Verstappen was opnieuw ver buiten bereik, maar de focus van Checo ligt momenteel op het veiligstellen van de tweede plek in het kampioenschap. Met een sterk staaltje racen, en een belabberd weekend voor naaste belager Lewis Hamilton, breidde hij zijn voorsprong op de Brit uit. Met nog twee weekenden lijkt het dus zijn kant op te vallen.

Red Bull-teambaas Christian Horner denkt wel te weten waarom zijn pupil zich plots een stuk comfortabeler voelt in de RB19. "Ik denk dat het komt omdat hij zich meer op de basis richt", zegt de Britse chef. "Daarom lijkt het bij hem weer samen te komen." De 33-jarige coureur klom extra lang in de simulator om zich voor te bereiden op de triple-header, maar in zowel Amerika als Mexico kwam het er niet uit. Ook op het Autodromo Jose Carlos Pace werd het podium niet bereikt, maar volgens Horner was dit een uitermate belangrijk weekend voor de man uit Guadalajara. "Dit was belangrijk voor zijn zelfvertrouwen. Dit is weer de Checo die we kennen. We weten waar hij toe in staat is. Het gaat hem richting Las Vegas, wat weer een stratencircuit is en waarop hij het altijd goed doet, een boost geven. Abu Dhabi volgt al een week later."

Horner blikt vervolgens kort terug op het briljante gevecht met Aston Martin-coureur Fernando Alonso. "Hij reed bijzonder goed", vervolgt de chef. "In de tweede bocht maakte hij een klein foutje waardoor Fernando, die bijzonder snel was op de rechte stukken, een poging kon wagen. Hij deed zijn uiterste best om te volgen. Toch denk ik dat Perez een heel sterk weekend draaide. Hij is twaalf punten uitgelopen op Lewis. Hij werd derde in de sprint en werd in de Grand Prix vierde vanaf de negende plek. Dit zijn meer dan goede punten."

Video: Perez en Alonso vechten voor laatste podiumplek in Brazilië