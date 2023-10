Max Verstappen behaalde zondag zijn vijftigste Grand Prix-zege, maar de overwinning had wel veel voeten in de aarde. Zo moest de drievoudig wereldkampioen na een track limits-overtreding in de kwalificatie van de zesde startplaats komen en werd hij tijdens de race gehinderd door een remprobleem.

“Zoals hij zelf over de boordradio zei, voelden de remmen voor hem niet hetzelfde als een dag eerder”, zegt Red Bull-teamchef Christian Horner na de race tegen onder andere Motorsport.com over het probleem bij Verstappen. “En zodra je zo’n probleem begint te managen, heeft dat gevolgen voor je bandentemperaturen en al het het andere. Maar hij is daar zeer goed mee omgegaan.”

Volgens Horner speelde het probleem gedurende de hele race. “Al heel vroeg in de eerste stint kreeg hij niet hetzelfde gevoel van het rempedaal als eerder”, aldus de Brit. “We zagen Checo een zeer goed tempo rijden, maar zoals je GP [race-engineer Gianpiero Lambiase] hoorde zeggen liet Max alleen in de remzones tijd liggen ten opzichte van zijn teamgenoot. We hebben dus zeker wat tijd verloren door het probleem.” Hoeveel tijd het precies gekost heeft, vindt Horner moeilijk te zeggen. “Het is lastig om daar een inschatting van te maken. Maar je kon zien dat hij niet niet zo snel was ten opzichte van de anderen als een dag eerder.”

Verstappen finishte uiteindelijk slechts twee seconden voor Lewis Hamilton, die in de slotfase het gat naar de Nederlander net niet wist te dichten. Volgens Horner was de zevenvoudig wereldkampioen een nog grotere bedreiging geweest als Mercedes geen eenstopper had overwogen. “Volgens onze berekeningen zou een tweestopper met medium-medium-hard als volgorde ons de snelste race opleveren. En dat bleek ook het geval. Hiervoor was het alleen wel cruciaal dat hij tijdens de middelste stint het voordeel van de medium band zou benutten ten opzichte van Norris, die op hard reed, door hem voorbij te gaan en een gat te slaan. Dat gat bleek uiteindelijk groot genoeg om Lewis, die terug naar voren kwam, achter ons te houden. Zij leken te twijfelen tussen een tweestopper en een eenstopper. Zonder die besluiteloosheid zou het denk ik een stuk moeilijker zijn geworden.”

Hamilton reed aan het einde van de eerste stint een paar ronden langer door dan Verstappen, alvorens Mercedes hem alsnog naar binnenhaalde. Vervolgens kwam de Brit ruim achter de Nederlander terug op het circuit, terwijl hij er eerst nog voor lag. Wat als Mercedes na de eerste pitstop van Verstappen direct had gereageerd? “Dan zou het erg spannend zijn geworden, ook omdat zij toen op de harde band reden en wij op de medium en er dus een bandenverschil was. Dat was dus een kritiek moment in de race.”

Video: Max Verstappen wil dat Lambiase niet praat als hij remt