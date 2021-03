Red Bull wil meer duidelijkheid over track limits

Hamilton ging vlak voor het einde van de race aan de leiding, maar in ronde 53 schoot de snellere Verstappen hem in bocht 4 voorbij. Daarbij ging de Nederlander kort met vier wielen buiten de baan, waarop de wedstrijdleiding direct besloot in te grijpen en Verstappen zijn positie moest teruggeven. Opmerkelijk, want Hamilton had zelf rondenlang in diezelfde bocht 4 buiten de lijntjes gekleurd, en daar werd door de raceleiding niet op ingegrepen.

Red Bull-teambaas Christian Horner was na afloop flink gefrustreerd door het incident. Hij verweet de wedstrijdleiding een gebrek aan consistentie en duidelijke richtlijnen. De coureurs was eerder in het weekend verteld dat als ze in de kwalificatie buiten de lijnen zouden komen, hun rondetijden zouden worden geschrapt. Voor de race werd die bepaling echter aangepast en waren de coureurs vrij om in bocht 4 wijd te gaan. Als enig voorbehoud gold het reguliere sportieve reglement, waarin staat dat als een coureur de baan verlaat, hij alleen weer mag terugkeren zonder 'blijvend voordeel' te behalen.

Horner had er dan ook geen moeite mee dat Verstappen zijn positie moest teruggeven, maar snapt niet waarom Hamilton voor hetzelfde vergrijp niet werd bestraft. “Het was behoorlijk frustrerend. We konden zien dat zodra Mercedes gas begon te geven, ze gewoon gebruik maakten van dat deel van de baan en we vroegen ons af we dat ook niet moesten doen?” Weliswaar haalde Hamilton nergens in bocht 4 een andere coureur in, maar hij behaalde wel degelijk ‘blijvend voordeel’ door elke keer die wijde lijn te rijden, vervolgt Horner. “Als je in zo’n nek-aan-nekrace zit, dan heb je al gauw twee tienden voordeel als je op dat deel van het circuit even buiten de baan kan. Ze deden het bovendien ronde na ronde.”

Uiteindelijk drong ook bij de raceleiding door dat Hamilton een voordeel leek te hebben in bocht 4. Hem werd opgedragen om de lijnen te respecteren. Deed hij dat niet, dan zou er een officiële waarschuwing volgen wegens onsportief gedrag. “Ik denk dat dit soort track limits altijd omstreden zullen zijn”, concludeert Horner. “Maar we moeten toe naar een situatie waarin duidelijkheid en consistente heerst. Je kunt niet zeggen dat je die ruimte in een race mag gebruiken, alleen niet om in te halen. Het moet zwart of wit zijn, niet grijs.”

Masi: Regels waren duidelijk

Racedirecteur Michael Masi bestrijdt dat er onduidelijkheid was over de situatie in bocht 4. Volgens de Australiër was de coureurs duidelijk uitgelegd dat er alleen ingegrepen zou worden als er iemand een duidelijk voordeel zou behalen. “We hebben in de rijdersvergadering en in de briefings vermeldt dat de limiet niet zou worden nageleefd bij het bepalen van de rondetijden, maar natuurlijk kijken we altijd naar de sportieve regels en die bepalen nu eenmaal dat er geen blijvend voordeel mag worden behaald.” Masi vindt ook niet dat Hamilton te laat werd gewaarschuwd voor het continu overschrijden van de witte lijn in bocht 4. “We hadden twee mensen die dat deel van het circuit in de gaten hielden. Er was af en toe een auto die een momentje had dat hij er buiten ging, maar het was niet iets constants.”