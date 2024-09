Horner: Misschien hebben we de RB20 iets te complex gemaakt

Na een dominante start van het Formule 1-seizoen gaat het sinds de Grand Prix van Miami een stuk moeizamer bij Red Bull. Het team uit Milton Keynes kampt met balansproblemen waardoor de auto onvoorspelbaar en volgens Max Verstappen inmiddels zelfs onbestuurbaar is geworden.

“Volgens mij zijn ze er al een tijdje”, zegt Christian Horner tegen onder andere Motorsport.com over de problemen die het team parten spelen. “Als je echt in de data duikt, kun je zien dat we aan het begin van het jaar al problemen hadden, dat die karakteristiek van de auto toen al aanwezig was. De anderen hebben ondertussen natuurlijk een stap gemaakt. Doordat we daardoor harder hebben moeten pushen met ons pakket, kwam het probleem bloot te liggen.”

“Als we verder teruggaan in de data, dan waren er zelfs vorig jaar al een paar races waarin we het begonnen te zien, zoals in Austin”, vervolgt Horner. “Dit is dus een eigenschap van de auto waarvan we weten dat we die moeten aanpakken. In de fabriek in Milton Keynes is men daar ook vol op gefocust.”

Wat volgens Horner niet helpt bij het oplossen van de problemen, is dat de RB20 een behoorlijk complexe auto is. “We moeten naar alle aspecten van de auto kijken”, antwoordt hij op de vraag van Motorsport.com in hoeverre de vloer een rol speelt. “Er is een balansprobleem met de auto waardoor de coureurs zich niet aan de bocht kunnen committen als ze insturen. Maar als je de achterkant tot rust brengt, heeft dat gevolgen voor de voorkant. Dan kom je met onderstuur te zitten met als consequentie dat je zo je banden naar de gallemiezen helpt. Dit is iets wat we echt op orde moeten krijgen. Maar als je naar de McLaren kijkt, dan oogt die veel eenvoudiger dan onze auto. Misschien hebben we de auto iets te complex gemaakt. Misschien moeten we een aantal zaken simplificeren.”

Komende weken 'cruciaal'

Horner heeft goede hoop dat het probleem spoedig kan worden verholpen. “Het voornaamste is dat we het probleem volledig begrijpen. Vervolgens zijn er bepaalde oplossingen die je kunt introduceren. Die lossen misschien niet het hele probleem op, maar zouden het wel deels kunnen wegnemen”, stelt hij. ”We hebben nu twee weken voor Baku en Singapore. Daarna is er een break tussen Singapore en Austin, waarin we [in tegenstelling tot de zomerstop] gewoon mogen doorwerken. Deze aankomende periode wordt dus cruciaal.” In Monza was Red Bull slechts het vierde team. “De situatie is snel gekanteld, en dat is iets wat we nog niet eerder hebben meegemaakt. Maar het feit dat het zo snel kan kantelen, betekent ook dat het heel snel weer kan terug kantelen. Dat is waar we onze aandacht op richten.”