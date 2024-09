Pérez stipt verbeterpunten RB20 aan na 'heel slechte' F1-race in Monza

Sergio Pérez finishte de Grand Prix van Italië op dezelfde plek als hij begon: P8. De Mexicaanse Formule 1-coureur in dienst van Red Bull Racing kwam de hele race nauwelijks in het stuk voor en kwam bijna een minuut na winnaar Charles Leclerc over de streep. De rijder had al verwacht dat het geen eenvoudige middag zou worden, maar dat het zo slecht zou gaan, was ook voor hem een verrassing.

"Al in de tweede ronde kreeg ik de auto niet tot stilstand, ik kon er niet mee spelen", verzucht Pérez na afloop van de zware race tegenover onder andere Motorsport.com. "Op de harde band ging het zo slecht nog niet, maar op de medium band was het lastiger. We moesten ook onze strategie wat aanpassen omdat we George [Russell] achter ons wilden houden, maar hij was heel wat sneller dan wij. Het was niet goed genoeg, vooral met de balans hadden we moeite."

Het vinden van een goede balans is iets waar Red Bull het al langer moeilijk mee heeft. Het staat dan ook op het lijstje met verbeterpunten dat Pérez voor de volgende race in Baku heeft. "Dat is wel het voorname punt. Het moet ons lukken om de auto tot stilstand te krijgen en de snelheid daarna weer op te pakken. Het probleem is dat we de auto niet de bocht in kunnen 'gooien', want de achterkant doet helemaal niets. Dat is dus iets waar we aan moeten werken", aldus de man uit Guadalajara.

Zoektocht naar antwoorden

Pérez is optimistisch dat Red Bull de problemen kan oplossen, want volgens hem is duidelijk waar het probleem in zit. "Dat zien we in de data. Het gaat er nu om hoe we dit verhelpen, hoe we dit probleem tackelen. De komende weken worden daarin heel belangrijk. Maandag ben ik al in de fabriek met de engineers, want ik geloof dat volgende week erg belangrijk wordt", besluit de 34-jarige.

Video: Samenvatting van de GP in Monza