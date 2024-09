Max Verstappen noemt Red Bull-auto een 'monster', Ferrari flikt het in Monza

Charles Leclerc en Ferrari hebben voor een daverende verrassing gezorgd door voor alle uitzinnige tifosi in Monza de Italiaanse Grand Prix te winnen. De Scuderia nam een risico door voor een éénstopper te gaan, maar is beloond met de jackpot op het Autodromo. De keerzijde van hetzelfde verhaal is dat McLaren (wederom) een enorme kans heeft laten liggen na de één-twee van Lando Norris en Oscar Piastri op de grid. Dat is nog het enige goede nieuws van dit weekend voor Max Verstappen, die in de paddock zeer uitgesproken was. De Nederlander liet weten dat beide wereldtitels op deze manier 'niet realistisch' zijn en voegde toe dat Red Bull de auto heeft veranderd in 'een monster'. Gijs Leuvenink en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net als de situatie in het kampioenschap, de onderliggende vraag bij Ferrari en de schorsing van Kevin Magnussen voor Baku.

