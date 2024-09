Wolff verbaasd over performance Red Bull: "Niet meer wat we aan begin zagen"

Max Verstappen en Red Bull Racing gingen als topfavoriet het huidige Formule 1-seizoen in. In de eerste paar races maakten ze die verwachting meer dan waar, maar ondertussen zijn de coureur en het team niet meer de snelste op de grid. McLaren is er al voorbij en ook Ferrari en Mercedes laten af en toe meer tempo zien. Mercedes-teambaas Toto Wolff bestempelt het als een totaal onverwachte ineenstorting.

"Ja, dit is heel gek. Ik heb natuurlijk geen inzicht [in wat er speelt], maar het is niet meer het Red Bull wat we aan het begin van het jaar zagen - dominant", vertelt de Oostenrijker na afloop van de Grand Prix van Monza. "Ik denk dat Max dat met zijn kunsten dat aan het begin van het jaar nog een tijdje door liet gaan, maar het lijkt erop dat de resultaten wegzakken. Ik zeg dit allemaal zonder dat ik weet wat er in het team afspeelt, want dit kan ook een hobbeltje zijn."

In Monza kwam Red Bull niet verder dan een zesde plek voor Max Verstappen en een achtste plek voor Sergio Pérez. Wolff heeft met verbazing gekeken hoe de Oostenrijkse concurrent zoveel tekortkwam. "Dit was misschien wel hun slechtste race van de afgelopen jaren op het gebied van pace", vervolgt de Mercedes-topman. "Maar wie ben ik om daar wat van te zeggen? Wij hadden twee jaar waarin niets werkte en dat was bij Ferrari de afgelopen races net zo. Ik denk daarom niet dat we ze mogen afschrijven."

Kan Red Bull het nog omdraaien?

De grote vraag die in de paddock heerst, is of Red Bull in staat is om het tij te keren. Wolff heeft er geen twijfels over dat het team de mogelijkheden heeft om dat te doen. "Het is een formidabel team en ik weet zeker dat er betere races aankomen", vertelt de man uit Wenen. "Het is duidelijk dat McLaren de favoriet is voor het constructeurskampioenschap, want zij hebben twee coureurs die punten scoren. Ik durf te wedden dat Red Bull dat niet aan had zien komen."