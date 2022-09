Horner: "Mercedes wordt een factor in de Dutch Grand Prix"

Na een tegenvallend optreden tijdens de Grand Prix van België staat Mercedes er een stuk beter voor op Circuit Zandvoort, waar dit weekend de Nederlandse GP wordt verreden. In de vrije trainingen kwamen Lewis Hamilton en George Russell sterk voor de dag en ook in de kwalificatie leek een goed resultaat haalbaar, maar een spin van Sergio Perez in de laatste seconden van Q3 voorkwam dat. Zodoende moet Hamilton het zondag doen met de vierde startpositie, teamgenoot Russell neemt precies één rij achter de zevenvoudig wereldkampioen plaats op P6.

Voorafgaand aan het raceweekend in Noord-Holland verwachtte Red Bull Racing-teambaas Christian Horner al de nodige tegenstand van Mercedes en daar is na de kwalificatie nog altijd geen verandering in gekomen. "Ik denk dat we Mercedes op dit circuit sowieso tot de kanshebbers gerekend hadden, net zoals in Boedapest", vertelt Horner voor de camera van Sky Sports F1. "Ze zullen morgen competitief zijn, qua bandenslijtage hebben ze het goed op orde. Ze gaan een factor worden en ze hebben niets te verliezen. Het is een extra factor voor een spannende race."

Foutje Leclerc helpt Verstappen in het zadel

De kwalificatie van Red Bull was er eentje met twee gezichten. Perez kwam door zijn spin in Q3 niet verder dan de vijfde startpositie, maar voor Max Verstappen was er een prachtige pole voor eigen publiek. "Als je kijkt naar de theoretische mogelijkheden was Charles een fractie sneller dan Max, het lijkt erop dat hij een fout maakte in zijn laatste ronde en Max deed het perfect. Dat was het verschil", verklaart Horner waarom de WK-leider uiteindelijk met pole aan de haal ging. "Het is jammer dat Checo z’n ronde niet kon afmaken, hij was ook bezig aan een verbetering en had op de tweede rij kunnen staan. Het is nog altijd de vijfde plek in zijn gevecht met Charles en Carlos. Hij kan vechten."

Voor aanvang van de race in Zandvoort heeft Red Bull een riante voorsprong op de concurrentie en bovendien werden tien van de eerste veertien races dit seizoen gewonnen. Desondanks is de pole in Nederland pas de vijfde van dit toch wel dominante seizoen van de Milton Keynes gevestigde Oostenrijkse renstal. Zelf ziet Horner dat toch iets anders. "We toppen deze kwalificatie met twee honderdsten van een seconde. Wat betreft het kampioenschap ziet het er goed uit, maar we kijken er niet echt naar", benadrukt Horner, ondanks het steeds dichterbij komen van de titels. "We bekijken het race per race en het is een kwestie om elke sessie te maximaliseren. Het klassement komt dan vanzelf."

