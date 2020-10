Horner vreest niet voor vertrek Verstappen: "Gelooft in Red Bull"

Red Bull, Honda en Verstappen. Het leek een aardige drie-eenheid op jacht naar succes. Dat succes zal er dit jaar niet komen en door de stabiele reglementen wellicht ook volgend jaar nog niet. Voor een echte titelstrijd waren de ogen van Verstappen en de Red Bull-kopstukken vooral op 2022 gericht. Het vertrek van Honda lijkt echter roet in het eten te gooien. Vooral omdat iedere omwenteling tijd kost en Verstappen juist binnen afzienbare tijd wil oogsten.

In dat licht zijn de vermeende clausules in het contract van Verstappen ook weer ter sprake gekomen. Helmut Marko deed in september uit de doeken dat één van die clausules samenhangt met het al dan niet hebben van een competitieve motor, al sprak Horner dat na de aankondiging van Honda tegen. Wie heeft het dan bij het rechte eind? "Nou kijk, we willen niet in details treden over het contract van een coureur. Dat is en blijft altijd vertrouwelijk tussen de coureur en het team", begint Horner zijn antwoord op een vraag van Motorsport.com nog wat voorzichtig.

"Maar ik kan jullie wel vertellen dat Max nog steeds volledig op ons team is gericht. Hij zit in dezelfde situatie als wij. Wij willen ook niet in een zeepkistenrace verzeild raken", refereert hij aan de Fred Flintstone-opmerking van Verstappen. "We hebben een motor nodig en ook een competitieve motor. Max heeft die competitieve motor zelf ook nodig om alle successen te bereiken waarvan wij denken dat hij ze kan bereiken."

Bang voor een vroegtijdig vertrek van Verstappen, als dat met de genoemde clausules mogelijk blijkt, is Horner nog niet. "Max gelooft nog steeds in dit team en hij gelooft ook dat dit team de gewenste successen kan behalen. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en dat schuitje heeft gewoon een competitieve motor nodig. Zo'n schuitje heb je dit weekend trouwens ook nodig, maar dan om een hele andere reden", duidt hij met een glimlach op de miserabele weersomstandigheden in de Eifel.

