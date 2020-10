Verstappen: "Voelde F1-vertrek van Honda al langer aankomen"

Vorige week vrijdag bracht Honda het nieuws naar buiten: geen nieuw F1-contact en dus geen koningsklasse van de autosport meer voor het merk uit Minato na 2021. Het lijkt een streep door de rekening voor Max Verstappen, die in januari nog zijn krabbel zette onder een nieuw contract, dat tot en met 2023 loopt. Voorafgaand aan de Grand Prix van Eifel op de Nürburgring heeft Verstappen voor het eerst uitgebreid gereageerd op het Honda-nieuws en de gevolgen.

"Je voelde het al wel aankomen. Dat laat ik natuurlijk niet merken, maar goed: ik voelde het dus al en wist het ook iets eerder dan het uiteindelijke persbericht", zo verkondigt Verstappen tegenover onder meer Motorsport.com. De Nederlander zag het onheilspellende bericht vooral naderen door de aanhoudende coronacrisis. "Ja, ik wist dit absoluut nog niet voordat ik mijn contract tekende in januari. Maar ze hebben zich vanuit Honda nooit echt voor de lange termijn gecommitteerd aan F1, dus dan kun je zoiets verwachten. Je voelde het aankomen, de hele situatie in de rest van de wereld heeft natuurlijk ook bepaald niet geholpen. Het is jammer, maar tegelijkertijd moet je begrip hebben voor de redenen achter hun besluit."

Verstappen hoopt bovenal de komende anderhalf jaar tot een succes te kunnen maken, om de tijd met Honda zo goed mogelijk af te sluiten en volgend jaar wellicht een gooi naar de felbegeerde wereldtitel te doen. "Ze gaan natuurlijk wel weg, maar dat zeker betekent niet dat ze het vanaf nu al rustiger aan gaan doen. We blijven samen keihard werken, ook omdat de relatie nog steeds goed is. Dat geldt voor dit jaar, maar ook voor volgend jaar als ze de nieuwe motor introduceren. Daar kijk ik echt wel naar uit. We willen het samen op een goede manier afsluiten."

Rest één vraag die op een ieder zijn lippen brandt: wat doet Verstappen na 2021? Blijft hij Red Bull trouw of zoekt hij zijn heil elders? Een relevante vraag, maar ook eentje waar Verstappen nog geen antwoord op wil geven. "Ik focus me volledig op dit seizoen en daarna op volgend jaar. Wat er verder gebeurt, is heel ver weg. Het heeft geen enkele zin om daar nu al mee bezig te zijn." Dat geldt voor een eventuele overstap naar Mercedes, maar ook voor de vervolgvraag welke motor Red Bull vanaf 2022 in de eigen creatie heeft liggen. Staat Verstappen bijvoorbeeld open voor een nieuwe stint met Renault, het merk dat hij in 2018 meermaals heeft bekritiseerd en waarmee de wegen zijn geschieden. "Nou ja, het is niet aan mij om daar een besluit over te nemen hè. Maar ik sta overal open voor hoor. Als ik maar niet net zoals Fred Flintstone zelf moet trappen. Want dat gaat fysiek nog wel een aardige uitdaging worden", sluit hij met een lach af.

VIDEO: Het Formule 1-vertrek van Honda nader geanalyseerd