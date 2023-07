Horner over kopieerdrift concurrentie: Onvermijdelijk en logisch

In Silverstone ontpopte McLaren zich verrassend tot de voornaamste concurrent van Red Bull Racing. Lando Norris en Oscar Piastri eindigden op zaterdag als tweede en derde in de kwalificatie en waren op zondag ook in de race competitief. Norris wist bij de start zelfs de leiding te grijpen, alvorens hij een paar ronden later zijn meerdere moest erkennen in Max Verstappen. In de slotfase kwam de 23-jarige coureur uit Bristol onder druk te staan van Lewis Hamilton, maar hield de zevenvoudig kampioen succesvol achter zich. Piastri kwam als vierde aan de finish in Silverstone.

Geconfronteerd met het feit dat McLaren met de ontwikkeling Red Bull achterna lijkt te gaan, laat teambaas Christian Horner weten: “Ik keek op de grid naar hun auto, wat de eerste keer dit jaar was dat ik er echt goed naar heb gekeken, en je kan zien dat de filosofie erg vergelijkbaar is. Dus ja, ze hebben er duidelijk voor gekozen om eenzelfde weg te bewandelen met de auto als wij.” Dat de concurrentie met succes elementen van de Red Bull-auto kopieert, baart Horner echter geen zorgen. “Het is onvermijdelijk dat dat gebeurt. En waarom zou je het ook niet doen? Als je ziet dat een auto zo goed presteert als de onze, is het alleen maar logisch dat je hem probeert na te maken, zoals sommige teams ook hebben besloten te doen.”

Red Bull lijkt dit seizoen haast iedere race een ander team als naaste belager te hebben. Aan het begin van het seizoen was Aston Martin het tweede team, Mercedes en Ferrari namen daarna in separate races de honneurs waar. Op de vraag of het telkens hebben van een andere tegenstander het lastiger maakt om te bepalen waar de sterke en zwakke punten van Red Bull liggen, reageert Horner: “Nee, het maakt in vele opzichten juist makkelijker. Omdat het ons dwingt om op onszelf te focussen, als het elk weekend iemand anders is. Het is wel interessant om te zien hoe de onderlinge krachtsverhoudingen steeds veranderen.”

Evenaring McLaren-record

Met de elfde zege op rij heeft Red Bull het record van McLaren uit 1988 geëvenaard. Horner benadrukt dat het zeker niet eenvoudig is om voor elkaar te krijgen. “Het is een ongelofelijk record en McLaren-Honda bereikte die elf overwinningen met Ayrton Senna en Alain Prost. Om te bedenken dat wij dat nu ook hebben gedaan… Het is te danken aan hard werken van het team, de toewijding waarmee de coureurs hun werk doen en het feit dat we onze betrouwbaarheid en strategie goed op orde hebben. Vergis je niet: het is al moeilijk om één Grand Prix te winnen. Om er elf achter elkaar te winnen - en ik geloof dat we nu twintig van de laatste éénentwintig races hebben gewonnen - is een fenomenale reeks. En om dat ook nog eens op ons thuiscircuit in Silverstone voor elkaar te krijgen, is helemaal geweldig. Het hele team mag hier enorm trots op zijn.”

Dat Red Bull overwinning na overwinning boekt, daar wordt niet iedereen gelukkig van. Of Horner op een zeker moment open staat voor regelveranderingen, als de dominantie schadelijke vormen - in de vorm van bijvoorbeeld teruglopende kijkcijfers - begint aan te nemen? “Het is niet mijn werk [om daar over na te denken]. Het is mijn werk om ervoor te zorgen dat we winnen. We weten dat in deze sport het veld op een gegeven moment vanzelf dichter bij elkaar komt. En het voornaamste wat daarvoor nodig is, is stabiliteit in de regels. Je ziet het nu al een beetje gebeuren. We zullen niet opnieuw een team zeven jaar zien domineren. De motoren zijn momenteel redelijk vergelijkbaar. De ontwikkeling vindt nu vooral plaats aan de chassiskant en daardoor zien we de verschillen sinds de start van het seizoen kleiner worden.”

