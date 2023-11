Daniel Ricciardo reed zichzelf in de schijnwerpers door de vierde tijd te noteren in de kwalificatie en in de race als zevende over de streep te komen namens AlphaTauri. Het was het beste resultaat van AlphaTauri dit seizoen, waardoor het van de laatste naar de achtste plaats klom bij de constructeurs. Red Bull-teambaas Christian Horner stelt dat dit resultaat bewijst dat zij er goed aan hebben gedaan om Ricciardo terug te halen.

"Het is geweldig om Daniel zo goed te zien presteren en dat onderschrijft volledig de reden waarom we hem vlak voor de zomerstop terugbrachten naar AlphaTauri", zegt Horner. "Ik vond dat hij dit weekend uitmuntend vocht met een Mercedes in een AlphaTauri. Zonder de rode vlag was hij waarschijnlijk verder naar voren geëindigd. Het was een fantastische prestatie en het leek zeker weer op de oude Daniel."

Horner merkte eerder dit jaar, toen Ricciardo als derde coureur terugkeerde bij Red Bull, nog op dat de Australische coureur enkele trekjes had overgenomen van zijn tijd bij Renault en McLaren waardoor hij niet te herkennen was. Nu herkent Horner dus weer die 'oude' Ricciardo en hij verwerpt de suggestie dat de Honey Badger nog steeds beperkt wordt door het type Formule 1-auto waarin hij kan uitblinken. Volgens hem was zijn tijd bij McLaren met name een mentale strijd. "Dat is een beetje een misvatting om te zeggen", meent hij. "Ik denk dat het in deze sport in het hoofd zit en ik denk dat hij weer de oude is. Je ziet dat hij ontspannen en zelfverzekerd is, hij was dit weekend volledig gemotiveerd na een lastig weekend in Austin. Kijk ook naar de delta ten opzichte van Max [Verstappen]. Het was minder dan een tiende naar Max. Een bijzondere prestatie van hem."

De timing van deze sterke prestatie kon voor Ricciardo niet beter. Thuisheld Sergio Perez worstelde namelijk opnieuw om het tempo van Verstappen bij te benen en crashte zelfs al in de eerste bocht terwijl Ricciardo hem in de kwalificatie had afgetroefd. Perez kon echter wel op steun van Horner en Red Bull-adviseur Helmut Marko rekenen. Toch leidde dit opnieuw tot vragen over de toekomst van Perez bij het team. "Checo heeft een overeenkomst met ons voor volgend jaar en dat is ook onze intentie, dat hij in 2024 in die auto zit", benadrukt Horner. "We zullen alle mogelijke steun geven om ervoor te zorgen dat hij als tweede eindigt [bij de coureurs], maar er is geen voorwaarde dat als hij niet als tweede eindigt, hij eruit ligt."