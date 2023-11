Marko opvallend mild voor Sergio Perez in Mexico, kritischer op Tsunoda

De Mexicaanse Grand Prix is voor Sergio Perez uitgedraaid op een sof. De thuisrijder kwam bijzonder goed van zijn plek, maar was na de eerste bocht al klaar. Checo zag een gat aan de buitenkant, waardoor Max Verstappen, Charles Leclerc en de man met startnummer 11 met z'n drieën naast elkaar op de eerste bocht afstormden. Perez stuurde aan de buitenkant veel te abrupt in - alsof er niemand zat - en elimineerde zichzelf.

Het leek bepaald geen handige actie, maar de normaliter uitgesproken Helmut Marko toonde zich na de race mild in de paddock. "Of het een fout was? Ik zou vooral zeggen een race-incident. Hij had een veel betere start dan Sainz en lag eigenlijk ook al voor Leclerc, waardoor het ongelukkig was dat ze elkaar raakten." Perez wilde het thuispubliek de zege geven en lijkt in zijn ijver te zijn doorgeschoten. Het is extra kostbaar omdat P2 in het rijderskampioenschap nog niet is veiliggesteld en Perez daarvoor juist een goede zaak had kunnen doen in Mexico, zeker gezien de race pace van Red Bull.

Perez heeft zelf laten weten alleen voor een overwinning te willen gaan. Het podium was niet zozeer zijn doel, aangezien hij dat ereschavot in de twee voorgaande jaren al had bezocht. Met P2 in het WK nog op het spel, rijst de vraag echter of dat de juiste mindset is. "Als je zo'n enorm enthousiast thuispubliek hebt, dan is het op zich logisch dat je voor de overwinning gaat. Ik denk ook niet dat het een alles-of-niets-move was", reageert hij op een vraag van Motorsport.com. "Ik snap op zich dat hij er in die positie voor ging. Toen hij in de pitbox nog in zijn auto zat, wilde hij trouwens ook nog heel graag door, maar dat ging niet meer. Er zat niet alleen een groot gat in de sidepod, maar ook enkele essentiële onderdelen van de auto waren beschadigd."

De milde woorden zijn best opvallend van de normaal zo uitgesproken Oostenrijker, al hangen ze wellicht samen met het feit dat hij nog op Mexicaanse bodem stond. Marko kwam uit zichzelf namelijk ook met lof voor de fans. "De toeschouwers waren best fair. We hebben eigenlijk geen boegeroep tegen Max gehoord, dat was alleen in Austin. Overal waar we heengingen, was het prima. Ik bedoel: Max is verder niet echt veel buiten geweest, maar ik gaf er niks om. Ik ben ook gewoon naar het centrum gegaan en daar zei iedereen 'welkom in Mexico' en namen ze foto's van mij. In dat opzicht geen problemen."

Marko looft Ricciardo na 'superrace', hard voor Tsunoda

Waar Perez worstelde, reed Daniel Ricciardo zichzelf juist in de kijker. AlphaTauri-teambaas Franz Tost had voor het weekend al laten weten dat mensen op de goedlachse Australiër moesten letten, aangezien 'de roest' er na Austin weer af zou zijn. In de praktijk bleek dat te kloppen, tot genoegen van Marko. Over Yuki Tsunoda toont hij zich beduidend kritischer: "Daniel heeft een superrace gereden. Als de Grand Prix nog een rondje langer was geweest, dan had hij Russell nog gepakt. Het laat ook zien hoe snel de AlphaTauri-auto tegenwoordig kan zijn. Yuki was ook snel, alleen hij heeft niet één maar drie domme fouten gemaakt. Hij had gewoon als achtste moeten finishen."

