McLaren F1 overtuigd: Wij hebben de beste line-up

Het Formule 1-team van McLaren kende een jaar dat diep in de achterhoede van het veld begon, maar na de updates in Silverstone en Oostenrijk lukte het de formatie uit Woking om regelmatig podiumplaatsen te scoren. Niet alleen de auto, maar ook de coureurs Lando Norris en Oscar Piastri kregen eer voor de ommekeer in het seizoen. In een terugblik op het seizoen op de website van de renstal is ook McLaren CEO Zak Brown complimenteus. "Ik geloof dat we het sterkste rijdersduo van de hele grid hebben", vertelt de Amerikaan.

Binnen de Britse renstal was Norris over 2023 qua punten de beste van de twee. Brown ziet ook dat de 24-jarige Engelsman een uitstekend seizoen achter de rug heeft en vertelt dat de coureur voor zijn hoogtepunt van afgelopen seizoen zorgde. "Dat was tijdens onze thuisrace in Silverstone toen Lando bij de start de leiding pakte, met Oscar vlak achter hem", herinnert de Californiër zich. "Toen we het geluid van de juichende Britse fans hoorden, zorgde dat voor kippenvel." Ook de manier waarop Norris reed is volgens Brown van uitzonderlijke klasse. "Hij zat er in 2023 bovenop. Hij liet uitstekende pace en racecraft zien." Opvallend was dat de rijder afgelopen jaar nogal kritisch op zichzelf kon zijn als hij een fout maakte. Zijn werkgever ziet dat ook, maar denkt dat de foutjes niet in verhouding staan tot de successen: "Zijn zeven podiumplaatsen zijn het resultaat van zijn snelheid en besluitvaardigheid. Zijn eerste overwinning is dichtbij."

Naast Norris zat Piastri dit seizoen bij McLaren achter het stuur. De jonge Australiër kende een uitstekend debuutseizoen met twee podiumplaatsen en een sprintzege. "Veel mensen zijn het er over eens dat hij de revelatie in zijn rookiejaar was. Hij heeft al laten zien dat hij vooraan mee kan vechten met bijvoorbeeld Max Verstappen en Lewis Hamilton", vertelt een lovende Brown. "Het was jammer dat hij in Silverstone net naast het podium kwam door een verkeerde timing van de safety car, maar in Suzuka pakte hij zijn eerste podiumplek. Daarna pakte hij een briljante sprintoverwinning in Qatar. Het laat zien dat hij een exceptioneel talent is." Piastri tekende ook nog een nieuw contract waardoor hij tot en met 2026 vastligt bij de formatie uit Woking, wat voor Brown ook prettig vooruitzicht is. "Ik heb er geen twijfel over dat hij indruk blijft maken nu hij ervarener wordt."