McLaren beloont sterk debuutjaar Piastri met meerjarig contract

Oscar Piastri tekende vorig jaar een contract bij McLaren nadat voor hem duidelijk was geworden dat er bij Alpine niet zomaar een plek vrij zou komen. Na een jaar langs de zijlijn te hebben gestaan maakte het jonge Australische talent dit seizoen dan zijn Formule 1-debuut. De Formule 2-kampioen van 2021 kreeg de tijd van McLaren, maar die had hij niet nodig. Hij kon zich al snel matchen met de ervaren Lando Norris, die al sinds 2019 in dienst van het team uit Woking rijdt. In zijn eerste zestien Formule 1-races pakte Piastri 42 punten, Norris' teller staat op 97 punten.

Piastri heeft een goede indruk achtergelaten bij McLaren en ziet dat beloond worden met een contractverlenging. Het team heeft de coureur uit Melbourne tot en met 2026 vastgelegd. Daardoor is McLaren tot en met 2025, wanneer het contract van Norris afloopt, zeker van haar huidige rijdersline-up. "Ik ben dolblij mijn samenwerking met McLaren voor vele jaren te verlengen”, laat Piastri in een eerste reactie weten. “Ik wil met dit team vooraan meestrijden en ik ben enthousiast over de visie en de funderingen die gelegd worden om ons daar te krijgen. Het voelt hier nu al als thuis. Door de constante toewijding van het team voel ik me enorm gewaardeerd. Ik wil graag deel uitmaken van de toekomst van dit team, daardoor was dit een eenvoudige beslissing. Dat het team me zo graag wil behouden en zoveel vertrouwen in me toont na slechts een half seizoen, betekent veel voor me."

Hij vervolgt: “Al sinds de Young Driver Test in Abu Dhabi vorig jaar voel ik me echt deel van alles. Mijn dank gaat uit naar iedereen in en rond het team, evenals de fans. Stabiliteit is een groot voordeel in deze eerste fase van mijn loopbaan. Om die stabiliteit te hebben bij een prestigieus merk als McLaren geeft me de gelegenheid om het werk waarmee we zijn gestart voort te zetten. We hebben in mijn debuutjaar mooie momenten meegemaakt, maar ik kijk ernaar uit om in de komende jaren geweldige momenten te beleven.”

Piastri stond al voor zijn F1-debuut in de schijnwerpers. Hij veroverde in drie jaar tijd drie titels in zijn rookiejaren: de Formule Renault-titel van 2019, de Formule 3-titel van 2020 en de Formule 2-titel van 2021. Hij maakte deel uit van de Alpine Academy, maar bij dat team was vorig jaar nog geen plek voor het veelbelovende talent. Hij moest daardoor langs de zijlijn toekijken maar kreeg ook een reserverol bij de Franse renstal. Toen Fernando Alonso vorig jaar aankondigde dat hij naar Aston Martin zou overstappen, ging het los. Alpine kondigde namelijk Piastri aan als opvolger van de Spanjaard, maar de coureur - pupil van oud-F1-coureur Mark Webber - ontkende een contract te hebben getekend. Hij had bij McLaren al een meerjarige overeenkomst, maar heeft in zijn eerste jaar al genoeg indruk gemaakt om dat contract tot en met 2026 te verlengen.